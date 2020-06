Un difusor de aromas por menos de 20 euros: así es la oferta que protagoniza las 'flash' de Amazon

Pocas cosas dan más vergüenza que, recibir invitados y que alguno diga (en un arranque de sinceridad) que tu casa huele rara. ¡Pero si ventilas a diario y, además, te has pegado una paliza para dejarlo todo impoluto! Sin embargo, sentimos decirte que esto no tiene por qué ser suficiente. Los olores de la cocina, el pelo de nuestras mascotas, el polvo más inaccesible o, simplemente, nuestra actividad tecnológica puede dejar un aroma poco agradable e imperceptible a nuestro olfato que no lo sea tanto para quien no está acostumbrado a él.

Por ello, más allá de acudir a ambientadores industriales, que pueden tener un aroma recargado y hasta empeorar la calidad del aire, y de probar con remedios caseros poco efectivos, debemos apostar por dispositivos que nos ayuden a que nuestra casa tenga un olor agradable tanto para nosotros como para nuestros invitados. Los difusores aromáticos pueden ayudarnos en este objetivo y, en esta ocasión, está más que justificada la gran fama que están logrando. Con ellos, además de conseguir un aroma agradable gracias a que añadimos en su tanque de agua unas gotitas de aceites esenciales, podemos beneficiarnos de las ventajas de la aromaterapia y, también, de disfrutar de un ambiente más fresco y de un aire limpio.

Entre las ofertas flash de hoy de Amazon hemos encontrado el difusor de Tenswall, un dispositivo que tiene casi cinco estrellas de valoración gracias a los comentarios positivos de los que ya disfrutan de sus ventajas. Así, por menos de 20 euros puedes conseguir un gadget que emplea la tecnología ultrasónica y los aceites esenciales para aromatizar tu casa de forma agradable. Eso sí, la oferta solo está disponible durante las próximas horas y en unidades limitadas. ¿A qué esperas para hacerte con él?

Este difusor tiene control remoto. Amazon

Más allá de difundir aromas ¿qué me ofrece este dispositivo?

Refresca e hidrata el aire. Tener un ambiente fresco y algo húmedo ayuda a evitar ronquidos y a aliviar las fosas nasales resecas. Gracias a la gran capacidad de su tanque (500ml), este dispositivo es capaz de ofrecer más niebla y, así, refrescar el ambiente en habitaciones de 25 a 60m2. Esta medida nos ofrece hasta 10 horas de uso. Además, no contiene bisfenol A, un compuesto presente en los productos plásticos, por lo que es seguro para toda la familia.

