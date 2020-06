El curs escolar serà del 7 de setembre al 23 de juny

El curs escolar 2020/2021 començarà el pròxim 7 de setembre i finalitzarà el 23 de juny en la Comunitat Valenciana, segons reflecteix el calendari definitiu publicat ahir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Així, en Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, a més d'en Formació Professional Bàsica, cicles de grau mitjà i cicles de grau superior, les classes arrancaran el 7 de setembre de 2020 i finalitzaran el 23 de juny de 2021.

Excepcionalment, apunta la resolució que signa el director general de Centres Docents, José Joaquín Carrión, l'alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars el 21 de setembre de 2020 i finalitzarà el 23 de juny de 2021. Els estudiants de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciaran les activitats escolars el 14 de setembre de 2020 i acabaran el 23 de juny.

Per part seua, en formació de persones adultes, començaran el 17 de setembre de 2020 i finalitzaran el 18 de juny de 2021; en ensenyaments artístics de Música i Dansa, elementals i professionals, ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny i ensenyaments esportius de règim especial, el període lectiu serà del 28 de setembre de 2020 al 23 de juny de 2021; i en ensenyaments d'idiomes, començaran el 5 d'octubre de 2020 i finalitzaran el 30 de juny de 2021.

En el curs escolar 2020/2021, les activitats lectives de l'alumnat d'Educació Infantil i Primària comportaran entre 865 i 875 períodes lectius. En els dos primers cursos d'ESO, s'impartiran entre 1.045 i 1.057 períodes lectius, mentre que en tercer i quart curs d'ESO s'afegiran dos períodes lectius setmanals més.

Quant a les vacances, seran les següents: per Nadal, des del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, tots dos inclusivament; i Pasqua, des de l'1 fins al 12 d'abril de 2021, els dos inclosos. A més, seran festius els dies: 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya; 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció; i 19 de març, Sant Josep.

D'altra banda, la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, va anunciar ahir en Les Corts l'increment de pressupost per a les beques salari i les beques d'ajudes a l'estudi (exempció de taxes) de 4 milions, la qual cosa suposa un increment del 25% de la quantitat que es destinava a aquestes dues línies.

A més, es va referir a “la situació de crisi econòmica i social provocada per la Covid-19, que requereix de l'adopció de mesures extraordinàries i excepcionals per al curs 2020/2021 destinades a protegir a l'estudiantat universitari i la igualtat d'oportunitats per a aquelles famílies que perceben rendes més baixes”. “Eixa és la política que volem desenvolupar”, va afirmar. En aquest sentit, va afegir que “les mesures extraordinàries i excepcionals” per al curs pròxim “són de naturalesa acadèmica i econòmica, amb més inversió i la reducció de requisits acadèmics per a arribar a més beneficiaris”.