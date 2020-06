Desactivada la situación preventiva de contaminación en Valladolid al descender los valores de ozono

La situación 1 preventiva se activó el lunes 1 de junio por la superación de este valor durante tres días consecutivos, situación quese ha mantenido hasta la jornada del miércoles, 3 de junio.

"Con el descenso de los valores de ozono durante el día de ayer, se desactiva la situación 1, preventiva, ya que los niveles han descendido por debajo del valor de 100 ng/m como valor máximo de las medias móviles octohorarias", precisan las mismas fuentes.

No obstante, el Ayuntamiento de Valladolid continúa recomendando a las personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, que reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.