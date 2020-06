'OT 2020' elegirá a sus dos últimos finalistas en una gala con Rozalén, Miki Núñez y Blas Cantó como invitados

Entre Anaju, Flavio, Maialen y Samantha están el tercer y cuarto finalista de OT 2020, el talent presentado por Roberto Leal. En una semifinal que empezará con la grupal Lay all your love on me de ABBA, no faltarán invitados, reencuentros y tensión.

Los cuatro semifinalistas defenderán un tema en solitario, y el jurado escogerá al cuarto finalista del concurso, que se sumará así a Nía, Eva y Hugo, elegidos durante la gala anterior.

Con la ayuda de Manu Guix al piano, Anaju cantará Nanadel Mediterráneo de María José Llergo;Samantha, Something’s Got A Hold On Me de Etta James; Maialen, Si te vas de Extremodurocon su excompañero Bruno a la batería, mientras que Flavio cantará al piano, VI de Pablo López.

Una vez Nina, Natalia Jiménez, Javier Llano y Javier Portugués anuncien su decisión, los espectadores elegirán de entre los tres concursantes restantes al quinto finalista de Operación Triunfo 2020 vía telefónica. Además, Jiménez se subirá al escenario e interpretará su balada El lado izquierdo de la cama.

Rozalén, Miki Núñez, Guille Milkyway y Blas Cantó, invitados

Por otro lado, quienes tienen su pase directo a la final cantarán temas con varios invitados. Blas Cantó acompañará a Nía con Hoy tengo ganas de ti de Miguel Gallardo; Miki Núñez cantará junto a HugoMe vale, tema compuesto por el catalán durante el confinamiento; y Eva interpretará con Guille Milkyway El momento del grupo La Casa Azul.

Por su parte, Rozalén, como invitada, presentará un adelanto de su último álbum, Este tren. Otro artista que cantará su single es Gèrard, que volverá al plató del concurso dos semanas después de su expulsión para interpretar Fugaces.

🎤 @RozalenMusic regresa a una gran gala de Operación Triunfo con "Este tren" 🎶🚂 Repasamos los vínculos de la artista con el programa 👉 https://t.co/JAIMsyBMaU vía @rtve#CanalOT3Jpic.twitter.com/JCzBAmQ1Qu — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 3, 2020

Pero estas no serán las únicas actuaciones, pues los concursantes también cantarán en tríos y dúos. Así, RIP de Sofía Reyes, Rita Ora y Anitta será interpretada por Nía, Samantha y Anaju; Adiós papá de Los Ronaldos será cantada por Maialen y Hugo; y Hey Babe de Bruce Chanel será el tema de los dos concursantes que faltan: Eva y Flavio.