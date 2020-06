¿Qué CC AA solicitan el avance en la desescalada? Estos son los territorios que piden cambiar de fase el 8 de junio

El Ministerio de Sanidad, tras recibir las solicitudes de las comunidades autónomas para pasar de fase, ya tiene sobre la mesa las propuestas de los gobiernos de Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Extremadura, Baleares, Canarias, Melilla y Murcia para avanzar hacia la "nueva normalidad".

El ministro y parte de su equipo en el Ministerio ha recibido a los diez consejeros de Sanidad en el marco de la ronda de contactos que Sanidad mantiene con las Comunidades Autónomas para estudiar el plan de desescalada.

Tras la recepción de la documentación, Sanidad iniciará un proceso de análisis y estudio para determinar si acepta las propuestas de las distintas regiones. Estas son las solicitudes de avance de fase y de medidas de flexibilización, e incluso, de restricción de cada región de cara al lunes 8 de junio.

Asturias

El Gobierno del Principado, presidido por el socialista Adrián Barbón, ha decidido solicitar el paso de la comunidad autónoma a la tercera etapa de la desescalada. Así lo ha informado el Ejecutivo asturiano, que recuerda que la tercera fase es la última de la desescalada, previa a la recuperación de lo que se ha venido en llamar "nueva normalidad".

De todos modos, el Ejecutivo del Principado está resuelto a continuar actuando con el máximo rigor y la mayor prudencia posible, tal y como ha venido haciendo hasta ahora. Por ello, anuncia que revocará su petición si los datos empeoran.

Galicia

La Xunta ha pedido que la región pase a la tercera fase de la desescalada, tras haber avanzado a la dos el pasado 25 de mayo, con la decisión pendiente por parte del Gobierno de autorizar la movilidad entre las cuatro provincias, reclamada por el Ejecutivo autonómico en varias ocasiones al argumentar que todas ellas tienen una situación epidemiológica similar. Igualmente, Alberto Núñez Feijóo apuesta por la apertura de las fronteras con Portugal y Asturias por la misma razón.

Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido pedir formalmente el paso de las provincias de Cuenca y Guadalajara a la fase 3 de desescalada. Así lo ha dado a conocer la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En caso de que se apruebe por parte del Ministerio de Sanidad esta petición, volverían a sacar ventaja a las provincias de Albacete, Toledo y Ciudad Real, que tendrían que esperar al menos una semana más para equipararse a Cuenca y Guadalajara.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León pedirá el paso a la fase 2 de toda la Comunidad Autónoma, un nivel en el que se encuentra desde este lunes, 1 de junio, el área de salud del Bierzo, en la provincia de León, como ha recordado este martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Según ha confirmado Casado en rueda de prensa, Castilla y León se encuentra en una "situación favorable" con "pocos casos cada día" ya que ha conseguido aplanar la curva y, aunque ha reiterado su llamamiento a seguir vigilantes, ha apostado por pasar a la segunda fase en el proceso de desescalada a la nueva normalidad.

Cantabria

El Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla ha solicitado el paso a la fase 3 y la reapertura del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, con el fin de iniciar ya los preparativos para cuando se habilite el tráfico internacional de pasajeros.

País Vasco

Euskadi ha reclamado el paso a la fase 3 tras el pacto alcanzado este pasado sábado entre el PNV y el Ejecutivo del PSOE, por el que Iñigo Urkullu tendría potestad para gestionar las medidas que se establezcan dentro de la comunidad autónoma vasca. También solicitará, una vez más, según explicó el lehendakari, "la reconsideración sobre la vigencia del estado de alarma" y con movilidad ilimitada en la Eurorregión, que incluye a Euskadi, Navarra y Aquitania (Francia).

Navarra

Para Navarra, el Gobierno foral ha planteado el pase a la fase 3 de todo el territorio pero con determinadas limitaciones en los diferentes ámbitos de actividad contemplados en esta fase, adaptando los criterios generales a las peculiaridades del territorio foral.

Murcia

Murcia ha pedido el paso a la fase 3 en toda la comunidad, incluido la localidad de Totana, que se incorporó una semana más tarde a la fase 2 debido a un brote. No obstante, apuesta por ciertas restricciones como que el aforo máximo en actividades al aire libre se limite a 100 personas y a 50 en espacios cerrados y el de las reuniones en general, a 20, así como relativas al control del pasaje para las empresas de transporte público y privado.

Extremadura

En el caso de Extremadura, la Junta ha solicitado que las provincias de Cáceres y Badajozpuedan pasar a la fase 3 ante las "cifras bajas" de incidencia tanto de contagiados como de fallecidos por Covid-19 en las últimas semanas y sus "capacidades para poder hacer frente a una situación de brote que se pudiese dar.

La Rioja

El Gobierno de Concha Andreu ha pedido que todo el territorio avance a la fase 3 el próximo lunes dados los buenos datos sanitarios en la región.

Canarias

Canarias ha solicitado que avancen a la fase 3 las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, de modo que a partir del lunes todo el territorio canario se encuentre en esta etapa.

Baleares

Desde el Gobierno de Baleares se ha reclamado que las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza pasen a la fase 3 y se unan así el lunes a Formentera.

Melilla

La Ciudad Autónoma de Melilla ha pedido su pase a la fase 3 a partir después de tener un solo caso de Covid-19 en doce días y "seguir siendo la región del país con menos casos absolutos y con menor tasa de mortalidad", según la Consejería de Salud Pública.

Andalucía

La Junta de Andalucía ya ha solicitado formalmente al Gobierno que a partir del próximo 8 de junio toda la comunidad esté en la fase 3 de la desescalada. El objetivo es que Málaga y Granada, que se incorporaron este pasado lunes a la fase 2, no vuelvan a quedarse atrás porque, según argumentan, se cumplen todos los criterios sanitarios.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha señalado que no contempla "otra opción" que el pase del conjunto de la comunidad autónoma a la Fase 3 del plan de desescalada del Gobierno, lo cual "podría facilitar la movilidad entre las ocho provincias".

Madrid

La Comunidad de Madrid ya ha enviado al Ministerio de Sanidad la documentación en la que solicita pasar a la fase 2 de la desescalada en la región por el Covid-19 a partir del próximo lunes, 8 de junio. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado su confianza en que el Ejecutivo estatal autorizará el pase de Madrid a la siguiente fase.

En declaraciones a TVE, ha explicado que en este informe refleja una mejora de "todos" los indicadores asistencial y relata cómo se ha potenciado la red diagnóstica, sobre todo en Atención Primaria, para detectar nuevos casos de Covid-19.

Cataluña

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha propuesto que la ciudad de Barcelona y las regiones metropolitanas norte y sur avancen a la Fase 2. También ha planteado que el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona) y Alt Pirineu i Aran (Lleida) pasen a la fase 3 también el próximo lunes, según un comunicado del Govern.

Además, considera que Lleida tiene "una buena evolución" y propone que pase a la Fase 2, aunque es una propuesta condicionada a la progresión de los indicadores epidemiológicos los próximos días.

Aragón

El Gobierno de Aragón pide pasar a la fase 3, pero avanzó que no irá "más allá" de lo establecido para dicha fase si la próxima semana asume la gestión del proceso en cumplimiento de lo acordado con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Aragón. En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre las intenciones del Gobierno de Javier Lambán en relación con el proceso de desescalada, ha explicado que si Aragón entra en Fase 3 el próximo día 8, la intención es permitir la movilidad interprovincial en la Comunidad.

Ha descartado la posibilidad de acuerdos entre presidentes de comunidades autónomas vecinas de movilidad entre sus territorios, aunque se encontraran en la misma fase del proceso de desescalada, una opción, ha añadido, que corresponde a las autoridades sanitarias estatales.

Comunidad Valenciana

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado este martes que la Generalitat Valenciana no pedirá esta semana el pase a la fase 3 de la desescalada porque considera que la autonomía apenas lleva tres días en la 2 y es pronto para saber cómo va a evolucionar.

Barceló ha señalado que hace días solicitaron al Ministerio la posibilidad de que se autoricen desplazamientos a segundas residencias dentro de la misma autonomía, pero aún no ha contestado a esa petición."

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este miércoles que se permitan las visitasa comunidades vecinas como Murcia, Castilla-La Mancha o Cataluña siempre que estén en la misma desescalada, así como que se "alivien" algunas de las restricciones de la fase 2 en la que sigue la Comunitat Valenciana.

Ceuta

El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha descartado este lunes tras hablar con el ministro del ramo, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que vaya a pedir esta semana que la ciudad autónoma entre el lunes 8 de junio en la fase 3.

"No lo vamos a pedir por prudencia y porque el ministro nos ha dicho que prefiere que no lo solicitemos a tener que decirnos que no es posible", ha explicado Guerrero en declaraciones a la televisión pública autonómica, a pesar de que el director territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), Jesús Lopera, sigue viendo posible el avance "si no hay nuevos repuntes" de la enfermedad hasta el miércoles.