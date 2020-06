Lea Michele responde a los actores de 'Glee' que la llaman racista: "Pido perdón por el dolor que pueda haber causado"

Lo que comenzó con un tuit de Lea Michele apoyando el movimiento Black Lives Matter, acabó con la acusación de ser racista por parte de algunos de sus compañeros de Glee. A pesar de que parecían una familia, el trato de la protagonista hacia ellos no fue nada bueno y ha acabado pidiendo disculpas.

Lea ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de capturas, admitiendo sus errores en un pasado donde no era consciente de lo que hacía y pidiendo perdón por el daño causado.

La actriz ha comenzado explicando el por qué de su primer tuit: "Una de las lecciones más importantes en las últimas semanas es que necesitamos tomar tiempo para escuchar y aprender sobre las perspectivas de otras personas y cualquier papel que interpretemos o lo que podamos hacer para ayudar a señalar las injusticias que sufren. Cuando tuiteé el otro día, pretendía ser una muestra de apoyo a nuestros amigos y vecinos y comunidades de color durante este periodo realmente difícil, pero las respuestas que recibí a lo que publiqué me han hecho ver específicamente cómo era visto por ellos mi propio comportamiento hacia compañeros de reparto”.

Después, Michele ha admitido el dolor causado: “Si bien no recuerdo ni siquiera hacer este comentario específico y nunca he juzgado a los demás por su entorno o color de su piel, eso no es lo importante. Lo que importa es que claramente actué de forma que hería a otras personas. Sea mi posición privilegiada y perspectiva lo que causaba ser percibida como insensible o inapropiada a veces o sea solo mi inmadurez o ser solo innecesariamente difícil, me disculpo por mi comportamiento o por cualquier dolor que puedo haber causado. Todos nosotros podemos madurar y cambiar y he usado estos últimos meses para reflejar mis carencias”.

Finalmente, su actual embarazo le anima a querer ser mejor persona: “Estoy a un par de meses de ser madre y sé que necesito continuar mejorándome a mí misma y tomar responsabilidad por mis acciones para que pueda ser un auténtico modelo de conducta para mi hijo y pueda transmitir mis lecciones y errores para que puedan aprender de mí. He escuchado estas críticas y estoy aprendiendo y mientras que lo lamento mucho, seré mejor en el futuro por esta experiencia".

Todo el mundo comete errores, lo importante es saber admitirlos y disculparse. Por ello, Lea Michele habría llamado por teléfono, además, a varios de sus compañeros para hablar personalmente con ellos sobre la disputa y disculparse de nuevo en privado, según la revista People.