Las primeras palabras de Anabel Alonso sobre su reciente maternidad

Anabel Alonso y su novia, Heidi Steinhardt, dieron la bienvenida a su primer hijo, Ígor, el domingo 24 de mayo. "¡Ya está con nosotras! ¡Es maravilloso!", anunció la actriz en sus redes sociales unos días después del nacimiento del bebé.

La vida de la intérprete, de 55 años, ha dado un giro de 180 grados, ya que no tenía previsto ser madre. "Es algo que ya no entraba en mis planes, ha sido como un regalo. Estoy feliz, como en una nube. No puedo pedir más. Está muy bien el bebé, está muy bien la madre y por ahora es muy tranquilo, la verdad", ha explicado este miércoles en una entrevista para Europa Press.

Además, la humorista ha asegurado que su bebé es "un milagro" y que, tanto ella como la dramaturga, con quien mantiene una relación desde hace siete años, están "muy felices": "Es alucinante. Todo el mundo dice te va a cambiar la vida, es increíble, hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro que es".

En este sentido, Alonso ha contado que Ígor "no es especialmente guerrero", ya que se porta bien y sus madres están tranquilas. "Toco madera, la cosa va bien, sus tomas y sus cosas", ha dicho, añadiendo que están "en una nube" y que sus prioridades han cambiado.

El pequeño ha nacido en plena pandemia, por lo que la pareja tuvo que hacerse las pruebas de la Covid-19: "A ella [Heidi Steinhardt] le hicieron el PCR y a mí también me las pidieron para poder entrar. Si no las hubiera tenido negativo no hubiera podido entrar. Los protocolos se exigen a tope".