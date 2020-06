La candidatura de Naiara Davó aconsegueix l'aval de 20 cercles de Podem i incideix en el seu compromís amb la unitat

20M EP

La candidatura 'Governar Unides' que lidera la portaveu d'Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, ha tancat el procés d'avals per a la III Assemblea Ciutadana Valenciana amb 20 avals col·legiats de cercles per a la llista i més de 600 avals personals per a la candidata a secretària general.