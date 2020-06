Carles Mulet denuncia ante la Policía amenazas de muerte en redes sociales: "Se te debería demoler la cabeza a patadas"

El propio Mulet ha hecho públicos estos mensajes en su cuenta de Twitter y ha afirmado que tenía cita a las 15 horas en una comisaría cercana a la Cámara Alta para formalizar la denuncia, cuya fotografía ha adjuntado: "He aguantado mucho pero hoy me ha pillado con ganas de no callar".

En un primer mensaje, un internauta le dedica un mensaje en el que puede leerse: "Eres una pedazo de mierda, lo sabes no, cacho feo. País valenciano te voy a dar yo a ti como te coja (sic)". Otro usuario también le escribe: "A ti sí que se te debería demoler la cabeza a patadas en la boca, payaso".

Mulet ha citado a la Policía Nacional en su mensaje de denuncia pública y esta le ha animado a interponer una denuncia aportando toda la información de que disponga, a lo que el senador ha replicado que ya la había formalizado, agradeciendo la respuesta.

Asimismo, también ha compartido las amenazas en su Facebook y ha lanzado la pregunta: "Si estas amenazas se las hicieran a un cargo del PP, PSOE o Ciudadanos, ¿qué crees que pasaría?".