Sonsoles Ónega, sobre 'La casa fuerte': "Quienes critican estos formatos lo hacen desde la ignorancia"

Periodista con olfato y carisma, tenía el perfil idóneo para afrontar el que será su próximo reto: presentar junto a Jorge Javier Vázquez La casa fuerte, el nuevo reality que Telecinco prepara para el verano. Además, Sonsoles Ónega acaba de publicar su sexta novela, Mil besos prohibidos (Planeta) sobre la que 20Minutos publica este jueves una amplia entrevista. Con un pie en la literatura y otro en la televisión le pide a la vida no dejar de sorprenderse y tener ilusión.

¿Cómo afronta el cambio de registro en su faceta televisiva? Es un cambio de formato, el registro pretendo mantener el mío, porque no sé impostar otro. Lo afronto con ilusión y ganas, quiero ir al plató con los ojos muy abiertos para aprender como lo hacen, porque lo hacen espléndidamente. Si una maquinaria engrasada para hacer entretenimiento desde luego es Mediaset, así que pretendo aprender mucho del equipo, de la productora y de Jorge Javier, respetando a los concursantes y a los espectadores.

¿Le ha dado algún consejo Jorge Javier? Jorge, como es un gran entusiasta del formato me dijo “no querrás hacer nada más”. A mi la actualidad me encanta y me estimula mucho, pero creo que aquí también voy a disfrutar por lo que supone de reto y de aprendizaje.

Ya tuvo su prueba de fuego en el debate… La toma de contacto el domingo fue maravillosa. Es verdad que me sentí mejor cuando acababa que cuando empezaba, que tenía una bola en medio de la garganta que no sabía si iba a poder decir buenas noches.

A Mercedes Milá se le criticó en su día por dar ese paso, ese cambio de lo informativo al entretenimiento… ¿Se han superado ya esos prejuicios? Es posible. Como yo nunca los he tenido no he entendido a quienes sí y han castigado a este tipo de formatos con bastante injusticia. La televisión que se hace en estos formatos es excelente en lo técnico y en el talento en los guiones, la escaleta… quienes critican estos formatos lo hacen desde la ignorancia.

Fue antológica su cara cuando conoció a Mayte Galdeano… No pretendo ser la censora del histrionismo de personajes como Mayte Galdeano. Ella tiene muchas ganas. Coincidimos cinco minutos en el plató y apenas nos conocemos. De hecho yo ignoraba sus costumbres matinales (risas). Todo se puede contar y decir con cierto respeto y sin herir sensibilidades.

¿Cuáles crees que van a ser los puntos fuertes de La casa fuerte? Va a ser un programa divertidísimo, muy refrescante para el verano, después del confinamiento y creo que nos vamos a reír muchísimo. Aunque no sé más que lo que se está anunciando con cuentagotas, así que me sorprendo como la que más.

¿No perder la capacidad de sorprenderse es una clave para la vida? Totalmente. Yo sólo le pido a la vida que mi ilusión nunca envejezca, porque con ilusión vas al fin del mundo a la hora de abordar todo. Incluso cuando te levantas por la mañana para ir al súper y dices ‘¡Venga, vamos con ganas!’. Que la ilusión no desfallezca, que es lo que nos va a mover. Las arrugas se quitan, todo lo demás se arregla… pero la ilusión por vivir, que Dios me la mantenga.