Álvarez de Toledo arremete contra Marlaska haciendo alusión a su tatuaje: "Usted me da pena y miedo"

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha arremetido este lunes contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber dimitido tras el cese de De los Cobos haciendo alusión a su tatuaje y al nombre de su autobiografía: "Usted, me da pena y miedo".

En una intervención en la que Álvarez de Toledo recriminaba a la vicepresidenta primera Carmen Calvo el uso que el partido socialista hace del término crispación, la portavoz popular ha concluido centrándose en el ministro Marlaska: "Señor Marlaska. ¿Qué hace usted todavía en el banco azul? ¿Por qué no ha dimitido? ¿Y cómo es posible que el presidente Sánchez no lo haya cesado? Márchese, ni el tatuaje en su muñeca ni el título de su autiobiografía dicen la verdad. Usted me da pena y miedo". El ministro tiene un tatuaje en su muñeca con el lema 'Ni pena ni miedo', que también fue el título de su autobiografía.