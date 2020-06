Los duros traumas de Ivana Icardi con su padre: "Pensé muchas veces en matarlo para proteger a mi madre"

Después de ser expulsada de Supervivientes 2020, Ivana Icardi se muestra muy contenta por su paso por el concurso que ha estado marcado por su relación con Hugo Sierra. Una vez fuera del reality, la hermana del futbolista Mauro Icardi se ha sincerado sobre su noviazgo con el ex de Adara y sobre diferentes aspectos de sus dramas familiares.

Su breve pero intenso amorío con el uruguayo en Honduras comenzó pronto y, tras dos meses de concurso, él decidió romper sin razón aparente, algo que le dolió muchísimo. "Me sentí hundida", asegura en una entrevista con Lecturas. "Me trataba como si no hubiéramos estado nunca juntos, me ha acusado de que yo he sacado su peor lado y de haberme victimizado", explica y añade que no volvería con él a pesar de seguir sintiendo cosas por él.

Otra de sus mayores decepciones fue José Antonio Avilés, que la esperaba en España con, según ella, una mentira en los medios al decir que había estado liada con un cámara del programa: "Llevo tres meses aguantando a esta persona inventándose cosas sobre mí. Él sabe que seguía dolida por la ruptura con Hugo".

Pero en la entrevista, Ivana Icardi también desenterró algunos de sus dramas familiares, como la confesión de que su padre maltrataba a su madre: "Mi hermano pequeño y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre". La argentina incluso confiesa que "muchas veces" pensó en matar a su padre. "Tuvimos que denunciar", concluye.