Coronavirus.-Entidades reivindican la modernidad cultural y ser destino responsable, como motor ante crisis

La comisión ha contado con la participación del rector de la Universidad Loyola, Gabriel María Pérez Alcalá; los presidentes de la Asociación de Hoteles, Manuel Cornax; del Colegio de Médicos, Alfonso Carmona, y del Colegio de Economistas, Francisco José Tato; además de María Dolores de Dios, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, o Mikel Landabaso, del Joint Research Centre (JRC).

También, han intervenido el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón; Fernando de Armas, de la Plataforma de Tres Barrios- Amate; Juana Aguilar, de la Asociación Torreblanca Unida; Jose María Ruibérriz, de Asamblea por la Paz; Kechu Aramburu, de Forum Política Feminista, Antonio Aguilera, de la Fundación Savia; el empresario José Miguel Martín Pelegrín y Rafael Morales, experto en cultura.

En este marco, Cornax ha advertido del "parón absoluto" en un sector que vive una "situación crítica", ya que los hoteles "no tienen sentido sin libertad de desplazamiento", y apela a la solidaridad del resto de Andalucía para realizar turismo en la zona "por simple subsistencia", al entender que "el resto del país va a tardar, van a otro ritmo". Además, las rutas internacionales comenzarán a volver desde finales de junio y principios de julio, pero "ni estarán todas las rutas ni las mismas frecuencias".

Indica que se va a estar en situación recesiva que va a durar no menos de dos años y plantea ser conscientes del nuevo escenario, donde "el crecimiento sin límite tampoco es el camino", apostando por "cosas nuevas, como ser un destino saludable desde todos los puntos de vista". Menciona agua, aire, alimentación, ruidos y, sobre todo, asistencia sanitaria porque "quizás los paradigmas no serán los de antes", rechazando las aglomeraciones o el no poder descansar.

Para Cornax, "hay que apostar por ser destinos responsables, con nuevas tecnologías evitar colas, que no haya robos a los turistas y dar seguridad sanitaria", además de por las vivencias y experiencias más allá de los monumentos. Apuesta por la cultura, por potenciar el río, con barcos taxi y espectáculos de luz y sonido; ampliar horario de monumentos; el turismo idiomático; recorridos de microbús eléctrico uniendo puntos de interés; promocionar los cruceros pequeños o "que el Ayuntamiento plante un árbol por cada mil turistas que lleguen", algo que considera efectivo a nivel promocional en determinados mercados, como el alemán.

"A LA COLA DE EUROPA" EN CAMAS DE HOSPITALES

De su lado, desde el Colegio de Médicos, su presidente destaca la madurez de la ciudadanía durante el confinamiento, pero advierte de que "van a venir otras pandemias o epidemias de ésta u otra índole" y se necesita un plan sanitario, apostando por acopiar material de todo tipo en puntos estratégicos para sanitarios y para la población.

Además, ante ello, alerta sobre la necesidad de más camas de hospital, ya que la ratio es de 5,2 camas por cada mil habitantes en Europa, 3,1 en España, 1,94 en Andalucía y 1,5 en Sevilla. "Estamos a la cola de Europa", sentencia.

"UN ALDABONAZO DEL FRACASO DEL ESTADO DE BIENESTAR"

Por su parte, el rector de la Universidad Loyola, Gabriel María Pérez Alcalá, señala que la crisis ha hecho reflexionar sobre la calidad de los sistemas y de las debilidades de lo que se ha construido. "No puede haber más titulares de los barrios más pobres de España, de gente que vive en la pura marginación, que reflejan una profunda debilidad de la ciudad. Es un aldabonazo del fracaso como estado de bienestar, aunque también ha habido éxitos, pero este trabajo hay que afrontarlo con urgencia", ha dicho.

Tras plantear el potencial de la economía verde, de la tecnología o la investigación, llama la atención sobre el poco aprovechamiento de la capacidad ha existente en la ciudad como nodo de creación cultural. Así, menciona la capacidad de programadores o de producción audiovisual, "con capacidad para hacer todas las series de Netflix", además de su destacada cultura contemporánea.

"Sevilla vive en el barroco", señala, dejando claro que no la desmerece, e insiste en la importancia de su cultura contemporánea que necesita reivindicar y pide mirar. Por ejemplo, apunta a los talleres que se multiplican en la calle Feria y recuerda la procedencia del sur de los pintores de éxito en las últimas de Arco, pero que "después no tienen dónde exponer".

UNA APP PARA LOS TURISTAS POSTPANDEMIA

Mikel Landabaso, del JRC, centro investigador europeo en Sevilla, ha indicado que este viernes se presentará una aplicación para "dinamizar el turismo en Europa, con el que se podrá ver en qué condiciones se puede ir a cada zona y cuál es la legislación en cada zona y la movilidad". Respecto a los fondos estructurales, plantea la necesidad de tener una bolsa de proyectos, en colaboración con agentes económicos y sociales, para agilizar su desarrollo.

Igualmente, subraya su participación para hacer de Cartuja un parque emblemático en Europa, así como su colaboración desde los ámbitos en los que se trabaja en este centro, como el desarrollo urbano sostenible, marco de desarrollo educativo digital o con el impulso de sectores como el turismo.

Tras él, el presidente del Colegio de Economistas ha pedido "centrarse en lo que une para superar las adversidades y llegar a un acuerdo en la comisión", instando a actuar ante el aumento de la desigualdad y la pobreza y difícil situación de las empresas. Apuesta por la digitalización y la formación, abogando por el reciclaje de un gran número de personas, así como por que el Ayuntamiento cree directamente empleo y estudie de aplazamientos de tributos o ayudas a empresas.