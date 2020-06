Coronavirus.- L'empresa de les hamaques de platja de València reobri amb obertura escalonada de llocs i sense matalafs

La companyia repeteix el lema de 'Déjate MiMar', però ho fa sota una nova perspectiva instant a gaudir de la platja 'Con toda seguridad. Cero agobios', per a demostrar que, si es compleixen amb totes les directrius de seguretat, "és possible experimentar el plaer que ofereix el litoral valencià d'una manera plena i alliberadora".

Entre les mesures, en principi no obrirà tots els llocs "per a d'aquesta manera no només comprovar la resposta dels ciutadans sinó per a establir el protocol de seguretat d'una manera escalonada".

Els enclavaments que estaran disponibles a partir d'aquest dissabte seran el lloc 2 (enfront del restaurant Gabbeach), lloc 3 (enfront de l'Ale Hop), el lloc 5 ( en l'Hotel Les Arenes), el lloc 10 (en la plaça dels dofins) i el lloc 14 (enfront del restaurant La Alegría de la Huerta) i establirà una distància entre les ombrel·les de 5 metres, "de manera que pràcticament es convertisquen en zones privades".

A l'inici de la jornada es netejaran i desinfectaran les hamaques, i cada vegada que es produïsca un canvi de client. També s'estableix la norma que les hamaques no podran moure's del lloc assignat per a garantir les distàncies i no tindran matalaf, per la qual cosa es recomana als usuaris que ho porten.