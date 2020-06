Coronavirus.- Puig demana que es permeten les visites a comunitats veïnes i "alleujar" algunes restriccions de la fase 2

"Quan tinguem capacitat de decisió, en teoria a partir de la fase 3, anem a decidir que la Comunitat Valenciana siga un tot i no estiga provincialitzada", ha garantit als periodistes després de visitar el magatzem de material sanitari en Fira València.

Açò permetria les visites a familiars en altres províncies i els desplaçaments a segones residències "amb totes les prevencions". Puig ha plantejat que es podria realitzar fins i tot en fase 2 però que no tenen "cap tipus de resposta del Govern", encara que ho veu lògic pels rebrots en altres autonomies.

Fins aleshores, la Generalitat manté la "prudència" per a demanar el pas a la fase 3 fins a dins de dos setmanes. L'objectiu, "que hi haja temporada turística i que l'economia s'òbriga el més ràpidament possible". "Per a això necessitem seguretat sanitària; no volem retrocedir", ha subratllat, una visió a llarg termini per a una Comunitat Valenciana segura.

Puig sí ha advocat per una "relaxació" per als viatges a autonomies en la mateixa fase, alguna cosa que li ha traslladat aquest dimecres l'alcalde d'Oriola (Alacant), Emilio Bascuñana, per la proximitat de la comarca del Baix Segura a Múrcia.

És una situació que també es dona a l'oest de València amb Conca o al nord de Castelló amb Tarragona. Es tracta de "fer la vida més fàcil als valencians a mesura que avança la seguretat sanitària".

TORNAR A CELEBRAR FIRES

Paral·lelament, el president valencià ha posat sobre la taula la possibilitat que els certàmens que se celebren en recintes com Fira València puguen reprendre's a partir de la fase 3, de nou amb totes les precaucions.

També ha anunciat que la setmana vinent es reunirà la Conselleria de Sanitat Universal amb la resta de departaments per a començar a preparar la presa de decisions després de l'estat d'alarma.