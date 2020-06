La candidatura de Pilar Lima proposa comarcalitzar Podem i un Observatori de Despatriarcalització

20M EP

La candidatura liderada per Pilar Lima per a dirigir Podem a la Comunitat Valenciana (Un Podem Amb Tu) proposa comarcalitzar la formació donant més poder a les bases, així com la creació d'un Observatori per a la Despatriarcalització per a identificar situacions "de com el patriarcat impregna l'organització" i donar fórmules per a superar-ho.