Nacho Vidal relatava al 2017 la seua experiència amb el 'gripau': "Jo havia vist a Déu, tenia el Sant Greal"

"Quan vaig prendre el gripau em vaig morir; vaig veure la meua mort i no tinc por a la mort", descriu, i una vegada va tornar d'eixe "viatge", es va adonar que estava "ací" i que no anava a estar "ni una hora sense fer alguna cosa que vullga fer". "El temps és l'únic or i sóc multimilionari en temps", concloïa.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tant Nacho Vidal com els altres dos detinguts van comparéixer divendres en el Jutjat d'Instrucció número 2 de Xàtiva, que va ordenar la llibertat provisional per als tres detinguts -Vidal, un familiar seu i un empleat- que queden investigats en una causa oberta per un delicte d'homicidi per imprudència.

La Guàrdia Civil va iniciar aquesta operació després de la defunció del fotògraf José Luis Abad, durant la celebració d'un ritual místic basat en la inhalació dels vapors del verí de gripau bufo alvarius. Després d'una investigació d'onze mesos, es va poder constatar l'existència d'un delicte d'homicidi per imprudència i un delicte contra la salut pública, suposadament comès pels qui van organitzar i van dirigir el ritual.

Es tractava d'una activitat habitual amb finalitats terapèutiques o medicinals que, en si mateixa, suposava un "seriós risc" per a la salut pública, però que quedava "emmascarada davant allò que pareixia un ritual ancestral aparentment inofensiu, que captava persones fortament sugestionadas, sota l'especial estat de vulnerabilitat o necessitat de sanar determinades dolències o addiccions, emprant mètodes alternatius", segons la Guàrdia Civil.

"HUMIL EXPERIÈNCIA"

En el video, l'actor porno explicava la seua "humil experiència amb el gripau", que li va arribar a través d'un amic i un germà d'aquest últim "enganxats" a la base i a l'heroïna des de feia anys i que estaven recuperats. Es va decidir, relatava, perquè es veia "en una merda molt gran" de la qual no podia eixir i perquè vivia "en un bucle amb les meues addiccions i inclinacions".

La primera vegada que ho va provar va ser a Eivissa, amb una pipa de cristall, obrint els ulls i mirant al sol, i fumant d'ella. "Vaig deconnectar d'una manera que no vaig entendre el que va passar, ni el temps que vaig estar ni res" i va pensar que havia experimentat alguna cosa "superior a tu, no existeix la paraula per a descriure el que va passar, caldria inventar-li-la".

"EL MEU COS ERA LLUM"

Una segona presa li va fer "regirar-me, morir, que la meua ànima se n'anara del meu cos completament, que explotara, no tenia límit, el meu cos era llum, formava part del sòl, del cel, de les plantes, jo era l'univers, era tot", descriu, per a assegurar que va tornar d'eixe "viatge" fort i amb energia.

Al cap de dos dies, assenyala que va anar assimilant el que li va passar: "Jo havia vist a Déu; tenia el Sant Greal i volia que tothom ho vera", fins al punt que es va tornar "ansiós" amb els seus amics, que van pensar que estava "boig" quan el que intentava era "que tothom obrira els ulls".

"He estat tota la meua vida amb els ulls tancats i de sobte m'he fumat un gripau i els he obert i he dit: hòstia açò m'ho he estat perdent durant 42 anys de la meua vida!", prossegueix, per a afirmar que amb el 'gripau' "bloqueges completament el passat i el futur i aquest ací i ara; i això és meravellós perquè jo no estic boig, visc l'ací i l'ara i això és una de les benediccions més grans que em pot haver donat el gripau".

Defèn el seu ús perquè "lleva les addiccions, les inclinacions, ni coca, ni alcohol, ni pastilles per a dormir, ni café ni Coca-cola, ni sucre, ni sal" i argumentava que "amb el gripau he aconseguit la felicitat completa, la pau del meu esperit".

"Recomane a tothom que ho prove una vegada i que intente connectar amb el que realment importa: la terra, la mare naturalesa i et vas a adonar que fumant el gripau, m'he trobat amb el meu esperit, amb la meua ànima".