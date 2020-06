Zaragoza.- PSOE apoya el dictamen de la Comisión del futuro de la ciudad, pero "no será cheque en blanco"

Ranera ha avanzado que estará vigilante, desde el primer día, para que se cumpla el documento y que el dinero que llegue desde el Gobierno de España y la UE vaya a inyectar dinero a sectores críticos para que "nadie se quede atrás".

A su parecer, es imprescindible demostrar que el Ayuntamiento de Zaragoza "no da la espalda a los ciudadanos" y ha recordado que el PSOE en esta crisis sanitaria y económica "ha elegido a las personas porque no es una crisis de izquierdas o derechas, sino que todos nos toca arrimar el hombro y sacar las mejores conclusiones para minimizar impacto del coronavirus".

En rueda de prensa, ha contado que el PSOE ha acudido con "ilusión" a las reuniones de la Comisión por el futuro de Zaragoza. "Hemos ido dando lo mejor de nosotros mismos".

Ha reconocido que el dictamen no tiene la unanimidad porque Vox se ha ausentado de forma voluntaria en las últimas deliberaciones y ZeC ha avanzado su abstención, pero ha subrayado que se han acordado 286 medidas que son necesarias. "Aunque no sea el texto que habría elegido el PSOE se ha tenido que hacer renuncias en aras del consenso que exigen los distintos sectores".

Ranera ha preferido no pronunciarse por la actitud de Vox y ZeC al señalar: "no voy a hablar por los demás grupos". Ha relatado que primero fue Vox que se levantó de la Comisión y entendimos que era dar la espalda a la ciudadanía y ZeC ha explicado la abstención. "El PSOE no lo juzga, pero el documento tiene medidas de ZeC porque se ha trabajado en aras del consenso".

LIQUIDEZ

Ha explicado que si bien no hay ayudas directas, el documento recoge la declaración de especial interés del sector turístico y del comercio que redundará en liquidez a los autónomos porque supone aplazamientos del IBI y condonación de tasas. "No hay una bolsa como tal pero las medidas llevan acarreadas cantidades económicas".

Además se trabajará en una mayor captación de fondos de la UE y la posibilidad de la apertura de un oficina para estos proyectos, junto a la regeneración del urbanismo y la reactivación del consumo.

Las medidas contemplan el incremento del gasto social y la flexibilización de los criterios para la concesión de ayudas, trabajar con todos los artistas locales y ocupar otros espacios porque los aforos estarán reducidos.

"El PSOE quiere estar a la altura de lo que la ciudadanía pide y por eso con este documento se hace un pacto por las personas", ha resumido.