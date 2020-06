Coronavirus.- De la Torre no entendería que Málaga no pasara la próxima semana de fase y lo vería "injusto"

20M EP

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este miércoles en que no entendería que Málaga no pasara a fase 3 este próximo lunes, junto con Granada, y con el resto de provincias andaluzas. "No entendería otra cosa", que no sea el pasar a fase 3, y de lo contrario "me parecería una medida injusta, falta de objetividad y sin absolutos motivos", ha dicho.