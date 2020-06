Ana Oramas: "Mientras en el Congreso se insultan, fuera muere gente en hospitales. Me avergüenzo"

Con un tono emocionado, entre otras cosas porque el día anterior falleció la madre de una amiga suya, Oramas ha aprovechado su intervención en el debate de la sexta prórroga del estado de alarma no sólo para confirmar el voto a favor de su formación, sino para criticar el enrarecido ambiente político.

En ese sentido, ha señalado que mientras en el Congreso "se insultan, se odian y se enervan la reacciones", fuera todavía hay gente enferma en hospitales y en UCI, miles de sanitarios que no han podido descansar, muchos mayores siguen muriendo, y mucha gente todavía no ha podido abrazar o besar a sus padres por la irresponsabilidad" de quienes no cumplen las normas. "Me avergüenzo y me dan ganas de llorar", ha confesado.

Según ha indicado, pese a no gobernar en su comunidad, CC ha venido apoyando todas las decisiones del Gobierno contra el coronavirus porque es un partido "responsable" que quiere estar "a la altura de las circunstancias", y ha apelado a los demás grupos a mostrar la misma "dignidad" que los ciudadanos.