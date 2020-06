El PP presenta una moción en Sa Pobla para modificar el presupuesto municipal con medidas contra la crisis

En una nota de prensa, los 'populares' en Sa Pobla han propuesto este miércoles realizar una comisión de seguimiento del documento Resiliència, donde se lleve a cabo la identificación de todas las actuaciones no esenciales para suspender su ejecución durante 2020. Del mismo modo, han pedido la suspensión total de las partidas presupuestarias no ejecutadas que se refieran a gastos no esenciales y destinarlas a la lucha contra la crisis sanitaria y económica.

Además, el PP ha solicitado la dotación de una partida presupuestaria para preparar un Plan De Contingencia Fiscal para ayudas directas, con la intención de reducir las cargas fiscales de las familias y empresas que lo necesiten.

En la misma moción, también han pedido la realización de una partida presupuestaria de contingencia económica para la creación de una línea de ayudas directas destinadas a las actividades económicas en los sectores más afectados, como son los comercios minoristas, establecimientos hosteleros, autónomos, profesionales y pymes, entre otros.