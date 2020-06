JxCat y ERC llevan sus diferencias al Congreso con un durísimo cruce de acusaciones entre Rufián y Borràs

La herida abierta entre JxCat y ERC y las estrategias diferenciadas del independentismo se han mostrado abiertamente esta mañana en el Congreso de los Diputados a cuenta del apoyo de ERC a la última prórroga del estado de alarma, a la que se oponen los de JxCat.

En su turno de palabra, el portavoz de los republicanos Gabriel Rufián ha aludido precisamente a las críticas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de JxCat al pacto de ERC con el Gobierno para renovar el estado de alarma aunque sin mencionarlos explícitamente.

Rufián se ha dirigido a quienes "comparan lo que hace ERC" con el pacto de Majestic (firmado en 1996 entre el PP y CiU, y por el que el partido de Jordi Pujol apoyó la investidura de José María Aznar a la presidencia de Gobierno).

En velada alusión a JxCat, Rufián ha señalado que no le consta que Pujol fuese independentista ni de izquierdas. "Nosotros, sí y no me consta que hayamos investido a Aznar. CiU, sí".

"Nosotros, no me consta que hayamos investido a Aznar. CiU, sí"

Y en ese escenario Rufián ha recordado que ERC es el principal grupo catalán de esta Cámara. "Es lo que hay", ha precisado.

Y ha reiterado que por ERC decide ERC, "desde Bruselas a Martorelles pasando por el Congreso y el Parlamento. No somos los diputados de nadie".

La respuesta ha venido de parte de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, quien ha lamentado el discurso de Rufián y le ha afeado su pacto con el Gobierno para recalcar que el independentismo debería ir "unido".

"Es innecesario y ofensivo"

Borrás, que ha confirmado el "no" de su partido a la prórroga, ha lamentado el discurso "innecesario y ofensivo" de Rufián.

La portavoz de Junts ha pedido que los independentistas se dejen de atacar entre ellos y señalen juntos a quien "no quiere" que Cataluña pueda "sobrevivir como nación".

Laura Borrás ha señalado que su partido tiene que seguir votando no porque mantiene las mismas demandas y el que se ha movido, "y vaya si se ha movido", es el Gobierno, que pacta "con una mano una fase tres en la que devuelve competencias" y "con la otra pacta medidas idénticas para todos los territorios".

"No le vamos a dar nuestra abstención a cambio devolvernos competencias, como mucho las gracias por devolvernos lo que nunca debía habernos arrebatado tras el demoledor atropello del autogobierno", ha añadido dirigiéndose a Sánchez.

Y ha lamentado que el Ejecutivo pacte por tercera vez con Ciudadanos, lo que no es "ni accidente ni casualidad", sino "la nueva normalidad".

"Un aviso a los navegantes que se resisten" a verlo, ha añadido Borrás, quien ha advertido de que la "tan esgrimida geometría variable" del Gobierno ha tenido episodios de auténtico "vodevil" y se acaba convirtiendo en una "geometría lamentable"