Coronavirus.-La mitat dels autònoms de la Comunitat ha sol·licitat la prestació extraordinària per cessament d'activitat

20M EP

Cinc de cada deu autònoms de la Comunitat Valenciana han sol·licitat la prestació extraordinària per cessament d'activitat, segons les dades de l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball (AMAT) col·laboradores amb la Seguretat Social. En concret, després del tercer pagament realitzat el passat dia 29, s'ha tramitat aquesta ajuda per al 50,85% dels treballadors per compte propi.