Cantabria interpone el requerimiento para reclamar el pago de los 45,5 millones adeudados por el IVA de 2017

Así lo ha anunciado este miércoles el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), que, en un comunicado, ha explicado que desde la Dirección General del Servicio Jurídico se ha enviado un escrito a Madrid en el que solicita la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la inclusión en el orden del día de las actuaciones necesarias para atender el impacto que la modificación normativa de 2016, introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), ha supuesto para las comunidades autónomas.

Así, Cantabria pide que se contemplen "las compensaciones necesarias en concepto de ingresos" para revertir el desfase financiero que aquella decisión provoca en las arcas regionales.

Por otro lado, el Ejecutivo cántabro ha denunciado la, a su juicio, vulneración de tres principios "fundamentales" por parte del Gobierno de España: el de transparencia, lo que, según dice, ha impedido a la comunidad adoptar las medidas necesarias para no verse abocada a la situación actual; el de lealtad institucional, tanto por no canalizar la reforma y explicar su incidencia en un primer momento como por no adoptar medidas compensatorias con posterioridad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y, por último, el principio de confianza legítima de Cantabria, con un "importante perjuicio patrimonial para la Administración regional".

ANTECEDENTES

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado marzo a la Dirección General del Servicio Jurídico la interposición de este requerimiento como una reclamación de cantidad por los daños y perjuicios sufridos a causa de la modificación legal que propició el impago y que vulneró los principios de autonomía y suficiencia financiera, afectando directamente a los ingresos de la Comunidad Autónoma sin una previa, ni posterior modificación del sistema de financiación.

Se trata de un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa a fin de que se adopten por parte del Estado las medidas que sean precisas para atender el impacto que la citada modificación normativa, incluida en el Real Decreto 596/2016, ha ocasionado en la capacidad tributaria de la Comunidad Autónoma.

El documento recoge en 31 páginas un listado completo de hechos y fundamentos jurídicos, debidamente motivados, para requerir al Estado el abono de la cantidad impagada.

El Gobierno de Cantabria ha apuntado que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha reclamado repetidamente al jefe del Ejecutivo centra, Pedro Sánchez (PSOE), el pago de esta deuda en las sucesivas reuniones de la Conferencia de Presidentes convocadas desde la entrada en vigor del estado de alarma pero se queja de que en ningún caso ha obtenido respuesta".

Según el Ejecutivo, esto mismo sucede con otras reivindicaciones de Cantabria como el abono de la anualidad de las obras de Valdecilla correspondiente al año 2016, sobre la que ya hay una sentencia de la Audiencia Nacional favorable al Gobierno regional.

Ante esta situación, el Consejo de Gobierno reafirmó la semana pasada, en la reunión extraordinaria celebrada el 27 de mayo, su decisión de iniciar acciones para proceder a la reclamación del pago, una vez concluida este lunes la suspensión de plazos administrativos decretada tras la entrada en vigor del estado de alarma.