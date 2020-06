Coronavirus.- Un possible cas de Covid-19 obliga a desallotjar un jutjat de València, que roman tancat

Segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), després de comunicar-se el possible contagi per coronavirus per part d'una treballadora, es va procedir a desallotjar el jutjat, netejar-ho i desinfectar-ho.

Així mateix, es va contactar amb totes les persones que havien pogut estar exposades al virus i se segueixen els protocols de quarantena i proves de manera preventiva.

No és la primera vegada que es produeix un desallotjament d'aquestes característiques en la Ciutat de la Justícia de València. El passat 18 de març es va ordenar també, per raons d'urgència, el desallotjament de les instal·lacions judicials per a desinfectar uns quants jutjats i dependències en comunicar-se possibles casos de contagi.

D'aquesta manera es va establir que anaven a funcionar únicament de forma presencial els Jutjats d'Instrucció, de Menors i de Violència sobre la Dona de guàrdia.

A la resta de fiscals, lletrats de l'Administració de Justícia (LAJS), jutges i funcionaris assignats als servicis mínims se'ls va demanar estar localitzables permanentment per al compliment d'aquests servicis.