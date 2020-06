Tudanca ve "irrenunciable" el mantenimiento de consultorios rurales en el Pacto que los grupos esperan lograr "en breve"

Tras la celebración de la Junta de portavoces de la Cortes, Tudanca ha manifestado la voluntad del PSOE para cerrar este pacto. "Si no hay acuerdo no va a ser por el esfuerzo y el compromiso del PSOE. Lo hemos demostrado desde el primer día", ha incidido.

"Hemos sido leales de forma incuestionable y lo seremos hasta el final, pero no vamos a renunciar nunca a la palabra que le dimos a los castellanos y leoneses y que nos dio la confianza mayoritaria", ha remarcado Tudanca, quien ha señalado que el PSOE prometió a la ciudadanía que "la sanidad pública, sobre todo la rural, volvería a tener la calidad y equidad que nunca debió perder y recuperarla de los recortes de la derecha de los últimos años. Es irrenunciable".

De este modo, Tudanca ha recordado que hay que acordar sobre lo que une a los grupos políticos. "Es cierto que el acuerdo tiene que basarse en lo que nos une, pero me sorprende mucho que no nos una garantizar que le medio rural tenga sanidad y que los consultorios estén abiertos de forma inmediata. No vamos a renunciar a que eso sea una realidad", ha sentenciado.

En este sentido, el portavoz socialista recordó que la voluntad de cerrar los consultorios rurales "no es fruto de la pandemia". "Ya lo hicieron antes con un plan piloto y ahora es una excusa para cerrar la atención en el medio rural", ha inicidido, para añadir que la atención sanitaria tiene que ser igual independientemente del lugar en el que se viva.

Asimismo, Tudanca ha acusado a la Junta de "dejar a la mitad de Castilla y León sin atención médica prácticamente un año", al no querer abrir estos consultorios hasta el mes de octubre, cuando de todos es conocido que la población de los pueblos aumenta significativamente en verano. "Es irresponsable desde el punto de vista sanitario", a aseverado.

En cuanto a la situación de las residencias y a la posibilidad de abrir una Comisión de Investigación sobre su gestión en la crisis del COVID, Tudanca ha considerado que ésta debería ser una de las cuestiones que se incluyan en el Pacto.

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha desvelado que actualmente se están celebrando reuniones bilaterales "discretas" con el fin de que el Pacto fructifique "a la mayor brevedad". "No se ha perdido el tiempo", ha destacado.

"Se ha iniciado proceso de negociación bilateral discreto que pueda llevar a buen puerto la negociación", ha señalado De la Hoz, quien se ha mostrado optimista en cuanto a los plazos. "Es el momento de ceder y mirar el bien común", ha destacado, tras lo que ha recordado que en Aragón ya se ha rubricado un acuerdo de este tipo, un documento que se están estudiando por si pudiera aportar algo al de Castilla y León.

No obstante, De la Hoz se ha mostrado sorprendido por la actitud del PSOE. "Me sorprende la actitud del PSOE, unos días tienden la mano y otros te insultan, los ciudadanos demandan mano tendida, estamos trabajando en ello de forma humilde, sensata y honesta", ha defendido.

De este modo, ha pedido a todos los grupos abandonar el "cortoplacismo" para "ser capaces" de escribir "el futuro de Castilla y León entre todos".

De este modo, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado "sorprendido" de que la Junta no haya respondido a la propuesta de Pacto que su partido remitió la pasada semana. "Es una propuesta muy sensata y a día de hoy no sabemos nada más", ha destacado.

Así, el líder de Podemos ha mostrado su preocupación ante la ausencia de respuestas dada la premura inicial.

"Quiero ser optimista, lamentablemente dos no pactan si uno no quiere", ha reseñado, tras lo que ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a su vicepresidente, Francisco Igea, para que "dejen de mirarse el ombligo" y "cesar" en sus luchas internas.

Por último, David Castaño, que actuó de portavoz de Cs tras la marcha de Ana Carlota Amigo y hasta que el grupo adopte una decisión, ha abogado por hablar con "tranquilidad y sosiego" y respecto a la situación de los consultorios locales ha destacado que hay un protocolo de seguridad derivado del COVID que hace "que se restrinja un poco".