Vox exige la retirada del lábaro tras una sentencia del Supremo sobre la bandera no oficial de Canarias

20M EP

Vox ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para que el Gobierno retire el lábaro de los edificios y actos públicos basándose en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios y espacios públicos, aún cuando concurra con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".