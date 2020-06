10 destinos perfectos en Europa para viajar solo o sola

Son cada vez más las personas que optan por viajar solas, una decisión muy acertada, ya que este tipo de viajes en solitario se diferencian mucho de los típicos viajes que se hacen con amigos, pareja o familiares, ya que son una muy buena oportunidad para desconectar, conocer gente nueva y también a uno mismo.

Ahora bien, a la hora de escoger el destino, siempre se vienen a la mente lugares lejanos, diferentes o exóticos como, por ejemplo, Tailandia, Nueva Zelanda, algún remoto país africano o una isla perdida por el Caribe. Sin embargo, para hacer un viaje en solitario, también se pueden encontrar muy buenos destinos y más baratos, sin salir de Europa.

Destinos en Europa para viajar solo o sola

Algunos comparadores de vuelos y viajes como, por ejemplo, Skyscanner, recomiendan como destino europeo para viajar solo Viena, la capital austriaca. Esta ciudad no deja indiferente, ya que en ella se puede visitar sin descanso numerosos atractivos culturales de la época imperial. Además, dispone de zonas verdes, calles cuidadas, transporte público fácil y accesible... Es una de las ciudades más seguras del mundo, ideal para quien viaje solo.

También Praga es otro de los destinos europeos ideales para personas que viajan solas Entre sus ventajas, sus precios baratos y la posibilidad de perderse por calles que parecen de cuento. Ideal para desconectar y conocer todas las atracciones turísticas que posee.

Otro de los destinos seguros, bien comunicados y en los que encontrar numerosos atractivos para pasar el tiempo cuando se viaja solo es, sin duda, Alemania. Berlín, Hamburgo o Múnich pueden ser los destinos que primero se vienen a la mente, aunque hay otras muchas ciudades que merece la pena visitar, como Stuttgart o Bremen.

Puedes viajar por muchos países europeos, pero ten presente también que muchas webs de viajes recomiendan como destino para viajar solo, precisamente España. Sin salir del continente y, en este caso, sin salir del país, se pueden encontrar todo tipo de destinos según la preferencia: montaña, playa, isla, zonas rurales, grandes ciudades...

Para aquellos que buscan un destino un poco más alejado de las típicas ciudades europeas con más turistas, Oslo es una de las capitales donde no está tan explotado el turismo como en el resto de las ciudades mencionadas. Sin embargo, eso no quiere decir que este lugar no sea un destino que carezca de interés, todo lo contrario.

Lo mismo sucede con Bratislava, la capital de Eslovaquia, una ciudad muy tranquila, que invita a pasear por sus calles de forma relajada e ideal para un viaje exprés. Si se disponen de varios días para viajar, se recomienda ir a Viena y, desde allí, viajar algún día a Bratislava, ya que Viena tiene muchos más sitios que visitar.

Un viaje que no deja indiferente a nadie es el de Grecia, otro de los destinos donde viajar solo puede ser una muy buena opción por sus playas idílicas, la posibilidad de recorrer varias de sus pequeñas y encantadoras islas y desconectar con sus paisajes con vistas al mar.

Para los que viajen solos por primera vez un país vecino puede ser una buena opción, ya que puede dar más seguridad la cercanía a casa. Así, se recomienda visitar Portugal, por ejemplo, Oporto, su capital Lisboa o la región del Algarve.

Lo mismo sucede con Francia. París, aunque es un destino más caro, es una de las ciudades más significativas, con grandes y conocidos atractivos turísticos, por lo que hay que ir con tiempo suficiente: Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Arco del Triunfo, la Catedral de Notre Dame...

Por último, Ámsterdam es otro de los lugares más recomendados para viajar solos, recomendado para quien busque una mezcla de desconexión, pero en una ciudad con ambiente donde es imposible aburrirse.