La Generalitat augmentarà en 4 milions la inversió en beques salari i d'exempció de taxes universitàries

Així ho ha explicat durant la seua compareixença en la Comissió d'Educació de Les Corts sol·licitada per a explicar les actuacions realitzades per aquest departament durant la crisi provocada per la pandèmia de Covid-19, en la qual ha destacat que per a pal·liar les dificultats sobrevingudes se'n va a incrementar el pressupost i se'n van a rebaixar els requisits de rendiment acadèmic respecte de convocatòries anteriors.

"En l'actual exercici pressupostari es destinaven quasi 30 milions d'euros a les huit modalitats de beques i ajudes, quantitat que es veurà incrementada en el cas de beques salari i ajudes d'exempció perquè arribe a més beneficiaris i done resposta als qui més hagen patit el colp de la crisi", ha assenyalat.

Aquesta és una de les línies d'actuació, ha dit, prioritàries del seu departament, com també la reducció de l'escletxa digital després d'haver obligat la pandèmia a l'ensenyament a distància, amb el repartiment de routers per a evitar que ningú es quedara arrere per una qüestió de connectivitat i ha afirmat que l'objectiu és seguir formant professors i alumnes en competències digitals.

Segons ha indicat, s'està treballant per a formar en competències digitals també a col·lectius com els majors o aturats i s'engegarà en els pròxims mesos un Centre de Formació en Competències Digitals que prestarà el servici de manera online.

PRÒXIM CURS "HÍBRID"

De cara al pròxim curs universitari, Carolina Pascual ha recordat l'acord aconseguit per a començar-ho amb un model híbrid (semipresencial), estable per quadrimestres i en el qual també es prioritzarà el sistema d'avaluació contínua. S'iniciarà el dia 14 de setembre i l'alumnat de primer s'incorporarà el dia 25.

Davant les preguntes dels grups, ha explicat també que en el curs 2020-21 no s'autoritzarà la implantació de nous graus i solament es permetrà la de màsters que complisquen una sèrie de requisits: comptar amb l'informe favorable d'Aneca a data 1 de juliol i que les universitats puguen assumir completament el cost d'eixe títol perquè "no hi ha finançament extra per a la implementació".

PAU: "LES FAMÍLIES PODEN ESTAR TRANQUIL·LES"

La responsable d'Universitats també ha recordat que a causa de l'estat d'alarma es va acordar retardar les PAU als dies 7, 8 i 9 de juliol i ha assegurat que hi haurà "un desplegament organitzatiu sense precedents per a garantir la salut dels qui es presenten i participen en les proves".