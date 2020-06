La Generalitat aumentará en 4 millones la inversión en becas salario y de exención de tasas universitarias

Así lo ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Educación de Les Corts solicitada para explicar las actuaciones realizadas por este departamento durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, en la que ha destacado que para paliar las dificultades sobrevenidas se va a incrementar el presupuesto y se van a rebajar los requisitos de rendimiento académico respecto de convocatorias anteriores.

"En el actual ejercicio presupuestario se destinaban casi 30 millones de euros a las ocho modalidades de becas y ayudas, cantidad que se verá incrementada en el caso de becas salario y ayudas de exención para que llegue a más beneficiarios y dé respuesta a quienes más hayan sufrido el golpe de la crisis", ha señalado.

Ante las críticas de algunos grupos a que se rebajen las exigencias académicas para optar a las becas, la consellera ha explicado que hay cinco niveles de experimentalidad en los grados y los más caros son los ligados a la medicina y las ingenierías, en las que "el nivel de exigencia es duro" y puede que no sea "tan fácil sacar un 5 o un 6". "Y sí, quiero tener más médicos e ingenieros", ha asegurado.

Esta es una de las líneas de actuación, ha dicho, prioritarias de su departamento, como también la reducción de la brecha digital tras haber obligado la pandemia a la enseñanza a distancia, con el reparto de routers para evitar que nadie se quedara atrás por una cuestión de conectividad y ha afirmado que el objetivo es seguir formando a profesores y alumnos en competencias digitales.

Según ha indicado, se está trabajando para formar en competencias digitales también a colectivos como los mayores o parados y se pondrá en marcha en los próximos meses un Centro de Formación en Competencias Digitales que prestará el servicio de manera online.

PRÓXIMO CURSO "HÍBRIDO"

De cara al próximo curso universitario, Carolina Pascual ha recordado el acuerdo alcanzado para comenzarlo con un modelo híbrido (semipresencial), estable por cuatrimestres y en el que también se priorizará el sistema de evaluación continua. Se iniciará el día 14 de septiembre y el alumnado de primero se incorporará el día 25.

"No tenemos muy claro el panorama que nos vamos a encontrar", ha dicho, o si va a haber un rebrote en otoño, por lo que se debe prever para que en caso afirmativo no les pille "de manera abrupta" como ha ocurrido. Además, ha recordado que universidades prestigiosas como Cambridge van a ofertar docencia online.El objetivo es lograr que esa docencia a distancia sea de calidad y "con tiempo y herramientas eso no será un obstáculo".

Pascual ha subrayado la necesidad de ofrecer certezas tanto al personal como al alumnado porque "la incertidumbre muchas veces genera preocupación y miedo" en personas como el profesorado que forma parte de una determinada franja de edad de riesgo, que puede tener "cierta preocupación de tener que presentarse en un aula masificada".

Ante las preguntas de los grupos, ha explicado también que en el curso 2020-21 no se autorizará la implantación de nuevos grados y solamente se permitirá la de másters que cumplan una serie de requisitos: contar con el informe favorable de Aneca a fecha 1 de julio y que las universidades puedan asumir completamente el coste de ese título porque "no hay financiación extra para la implementación".

PAU: "LAS FAMILIAS PUEDEN ESTAR TRANQUILAS"

La responsable de Universidades también ha recordado que debido al estado de alarma se acordó retrasar las PAU a los días 7, 8 y 9 de julio y ha asegurado que habrá "un despliegue organizativo sin precedentes para garantizar la salud de quienes se presentan y participan en las pruebas".

"Estamos coordinados con Sanidad, Educación y Justicia para que en esas fechas toda la logística esté a punto", ha dicho, ya que se celebrarán en 470 institutos de la región para garantizar la seguridad: "Las familias tienen que estar tranquilas. Sus hijas e hijos contarán con todas las garantías".

Por otro lado, las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años se han pospuesto a septiembre, garantizando el acceso a ciclos formativos, grado superior y universidades con las mismas garantías que si se presentaran en el mes de julio.

PETICIONES AL MINISTERIO

La consellera también ha subrayado que no se cansará de reivindicar ante el Ministro de Universidades, Manuel Castells, cuestiones como la financiación, el convenio de personal laboral o la tasa de reposición: "Por mi parte que no quede, insisto en reclamar lo que es justo, espero que el ministro sea capaz de hacer las gestiones lo antes posible".

Ha leído una carta remitida por Castells el pasado 27 de mayo a la consellera en la que le muestra su disposición a retomar ante el Ministerio de Hacienda las gestiones en lo que respecta al convenio colectivo del personal laboral. Señala que ya comunicó el 11 de marzo a Hacienda la petición para que las variaciones en las retribuciones no tuvieran consideración de incremento en el cómputo de los incrementos de la masa salarial en la Comunitat pero ante la situación actual no ha respondido y volverá a insistir.

También afirma haber trasladado que cuando alguna universidad pública no comprometa en su OPE anual el 100% de la tasa de reposición del PDI se pueda autorizar la compensación entre universidades de estas plazas, con justificación y la conformidad de las universidades implicadas.

Asimismo, en la misiva Castells se compromete a esforzarse para en la medida de lo posible poder aumentar los recursos para las universidades valencianas en los próximos meses y asegura que volverá a hablar con Hacienda.