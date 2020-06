El nadó hipopòtam de Bioparc València evoluciona positivament i comença a donar els seus primers passos

Els hipopòtams, que ja els grecs van cridar "cavall de riu", romanen submergits llargs períodes de temps, on alleten amb naturalitat a les seues cries. Fins a fa uns dies no s'havia pogut veure el nadó donar els seus primers passos seguint instintivament a sa mare, informa el parc en un comunicat.

De moment es mantenen en els recintes interiors del parc, on disposen d'ampli espai i una piscina especialment dissenyada per a la seua comoditat. Quan la mare decidisca que és el moment i que el nadó ja està preparat, eixiran al recinte exterior on podran gaudir envoltats de peixos de l'enorme aquari que recrea el seu hàbitat dels grans llacs africans.

Aquesta espècie està catalogada com a vulnerable a l'extinció en la llista roja de la IUCN (Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa) a causa de la caça il·legal i la pèrdua d'hàbitat. Una vegada més, cal posar en valor la interrelació dels hàbitats i la biodiversitat i la necessitat de conservar-los.

Les fatals conseqüències que aquest dramàtic descens en les poblacions d'hipopòtams està provocant sobre els ecosistemes aquàtics dels grans aiguamolls africans com el llac Victoria són un dolorós exemple.

La femta que aquests gegants herbívors depositen en les aigües són fonamentals per a mantindre l'harmonia i la vida en aquest medi, així la revista Science Advances va publicar el 2019 un estudi on reflectia que, a la ja coneguda aportació de carboni, nitrogen i fòsfor, es constata el paper inestimable en la transferència de silici biogènic a l'aigua.

Aquesta contribució permet l'equilibri de les diatomees (algues endèmiques d'aquests llacs) i amb elles, la vida de nombroses espècies aquàtiques i peixos. Ara que hem comprovat com nostra salut depèn de la salut del planeta, pren més força la necessitat de protegir cada espècie, doncs està en joc la supervivència de tots.

Com ha succeït durant aquestes setmanes, l'equip multidisciplinari de Bioparc València segueix treballant "cada dia per a garantir el benestar dels animals i ja preparant les instal·lacions per a la pròxima reobertura en la fase 3 de la desescalada".