L'actor porno Nacho Vidal, en llibertat després de comparéixer en el jutjat en una causa oberta per homicidi imprudent

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tant Nacho Vidal com els altres dos detinguts van comparéixer divendres en el Jutjat d'Instrucció número 2 de Xàtiva.

El jutjat va ordenar la llibertat provisional per als tres -Vidal, un familiar seu i un empleat- i queden investigats en una causa oberta per un delicte d'homicidi per imprudència.

La Guàrdia Civil va iniciar aquesta operació després de la defunció d'una persona, el fotògraf José Luis Abad, durant la celebració d'un ritual místic basat en la inhalació dels vapors del verí de gripau bufo alvarius.

Amb la culminació de la investigació desenvolupada durant 11 mesos, es va poder constatar l'existència d'un delicte d'homicidi per imprudència i un delicte contra la salut pública, suposadament comès pels qui van organitzar i van dirigir el ritual.

També es va poder demostrar que es tractava d'una activitat habitual amb finalitats terapèutiques o medicinals que, en si mateixa, suposava un "seriós risc" per a la salut pública, però que quedava "emmascarada davant allò que pareixia un ritual ancestral aparentment inofensiu, que captava persones fortament sugestionadas, sota l'especial estat de vulnerabilitat o necessitat de sanar determinades dolències o addiccions, emprant mètodes alternatius", segons la Guàrdia Civil.

Per aquests fets es va arrestar Nacho Vidal i dos persones del seu entorn, d'edats compreses entre els 37 i 50 anys i de nacionalitat espanyola, que ara estan en llibertat provisional.