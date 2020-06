Turisme.- La línia València-Eivissa de Naviliera Armas Trasmediterránea reprèn el servici

La programació inicial consta de cinc rotacions setmanals, amb eixides diàries de diumenge a dijous a les 22.30 hores des del port de València i retorn de dilluns a divendres, a les 12.30 hores des del d'Eivissa. Així mateix, s'ha programat un servici de reforç per a càrrega els divendres a la nit en la línia València-Palma, garantint d'aquesta manera les necessitats de transport dels clients de la companyia.

El director comercial de Naviliera Armas Trasmediterránea, Miguel Pardo, ha afirmat que "aquest primer pas, amb el restabliment de la línia València-Eivissa, és un bon senyal perquè anem recuperant la desitjada normalitat en els nostres servicis".

ÚS DE MASCARETES OBLIGATORI

Naviliera Armas Trasmediterránea recorda que des del 4 de maig l'ús de mascaretes que cobrisquen nas i boca és obligatori per a tots els passatgers que viatgen en els seus bucs tal com estableix l'article 1 de l'Ordre TMA 384/2020. Segons la normativa establida pel Govern d'Espanya, una vegada els passatgers es troben en l'interior de les seues cabines, no serà necessari l'ús de les mascaretes.

A més de l'obligatorietat de l'ús de mascaretes tant per a tripulants com a passatgers, es mantenen, de manera habitual i constant, protocols de neteja extremadament exigents en tots els seus bucs augmentat el nombre de servicis en profunditat amb la finalitat de desinfectar tota la flota amb productes específics de grau hospitalari degudament autoritzats. Així mateix, la companyia, ha dotat a tota la seua flota de gels desinfectants per a ús dels passatgers i de la tripulació.