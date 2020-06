Anita Matamoros se recupera de su segunda operación de pecho: "Me duele mucho, más que la última vez"

Anita Matamoros ha vuelto a pasar por el quirófano para someterse a una nueva operación de pecho. La hija de Kiko Matamoros y Makoke fue intervenida el lunes 1 de junio en un hospital madrileño y ahora descansa en casa, aunque hace frente a fuertes dolores, según explica en su cuenta de Instagram.

La influencer de 20 años compartió este martes unas stories después de recibir el alta para contar que, a pesar de estar contenta con el resultado, sentía dolor en el pecho: "Hemos venido a casa. He pasado buena noche porque no sé qué me he tomado pero he dormido mucho. Me duele mucho el pecho, más que la última vez, pero estoy muy tranquilita y muy contenta desde casa".

Sin embargo, unas horas después volvió a pasarse por la red social para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, que había empeorado. La joven tuvo que acudir de nuevo a la clínica para que le ayudaran a calmar su malestar: "He dormido todo el día y cuando me he despertado me dolía muchísimo. Así que he escrito a la clínica para que me cambiasen las vendas y me pusieran un sujetador porque no aguantaba el dolor ni la presión".

Tras lo ocurrido, Anita Matamoros ha explicado este miércoles que se encuentra mejor y que, cuando le cambiaron las vendas por el sujetador, se puso "muy contenta" al ver el resultado. La joven ya se había sometido a una reducción de pecho y a una mastopexia (elevación) el pasado año, pero no salió como había imaginado, así que esta última vez quiso corregir lo que no le había gustado.

"¡Muchas gracias por vuestros mensajes, mis bombones! Todo ha ido sobre ruedas como yo esperaba", escribió la madrileña en su última publicación de Instagram, donde aparece posando en el hospital con un ramo de flores. La intervención estaba prevista para el 19 de mayo, pero se canceló después de que en la analítica del preoperatorio le saliese falta de hierro.