Desmantellen dos punts de venda i consum de cocaïna i heroïna a Almoradí

La investigació va arrancar a mitjan abril, quan es va tindre coneixement de l'existència d'un possible punt de venda d'heroïna i cocaïna en el municipi.

En total, s'han intervingut 250 grams de cabdells de marihuana, 72 grams d'haixix, 6,2 grams d'heroïna, 0,3 grams de base de cocaïna, així com 200 euros en efectiu i quatre pipes artesanals per al consum "in situ" de l'heroïna, a més de material divers per a la manipulació i venda dels diferents tipus de droga.

Als tres detinguts -un espanyol de 50 anys, una espanyola de 42 anys i un marroquí de 38 anys-, se'ls imputa un delicte de tràfic de drogues i un altre de pertinença a grup organitzat. Ja han sigut posats a la disposició de l'autoritat judicial, que ha decretat la seua llibertat amb càrrecs, a l'espera de juí.