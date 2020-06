¿Se pueden desinfectar las mascarillas FFP2/KN95 que se reparten gratis en las farmacias de Madrid?

A partir de este miércoles 3 de junio se comenzarán a repartir a los ciudadanos las segundas mascarillas gratuitas del modelo KN95 en las farmacias de la Comunidad de Madrid. Cofares se encargará de su distribución y la población madrileña podrá recogerla a lo largo del mes de junio y hasta el día 2 de julio, incluido.

El objetivo del Gobierno regional es repartir dos mascarillas a cada ciudadano para prevenir el contagio del COVID-19 durante las fases de desescalada. "Esta segunda remesa, compuesta por siete millones de unidades, llegó hace dos semanas en los aviones fletados por la Comunidad de Madrid. Aunque su contratación la realizó la Consejería de Sanidad a la vez que el primer encargo, tanto el proveedor como el fabricante son distintos al de la primera entrega", señala el comunicado emitido por la Comunidad de Madrid.

¿Son reutilizables estas mascarillas?

Existen varios tipos de mascarillas consideradas como Equipos de Protección Individual (EPI) según su eficacia de filtración y grado de protección, o si llevan válvula de exhalación o no. Algunas mascarillas tipo FFP2 son reutilizables, pero se debe indicar en el etiquetado con una 'R'.

La guía elaborada por el Ministerio de Consumo indica que, en el caso de las mascarillas tipo EPI (como es la FFP2), la duración dependerá del fabricante, pero "cuando la notes húmeda o sucia, cámbiala". Además, añade, "por cuestiones de comodidad e higiene se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de cuatro horas".

La Comunidad de Madrid destaca en la nota de prensa que estas mascarillas "son reutilizables, por lo que no se deben tirar tras un solo uso, ya que su duración, de 48 horas seguidas, es mayor que la de las mascarillas quirúrgicas. De este modo, se puede utilizar en distintas ocasiones a lo largo de varios días cuando se vaya a estar rodeado de otras personas".

Por otro lado, también indica que este material, "que no es sanitario sino de protección individual para la población en general", estará disponible únicamente para personas mayores de 4 años de edad.

¿Se pueden desinfectar este tipo de mascarillas?

Este tipo de mascarillas no se pueden desinfectar ya que se alteraría su capacidad de filtración. No existe ningún procedimiento validado para la limpieza y desinfección en el ámbito doméstico.

Estas mascarillas tienen un proceso de fabricación preciso para cumplir con las normas específicas en cada caso y garantizar la protección. Por tanto, "no podemos lavarlas, no podemos meterlas en el horno, no podemos sumergirlas en agua oxigenada, no podemos meterlas en el microondas… nada de esto", asegura a 20minutos Rosalía Gozalo, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

En este sentido, si lavamos este producto se alterará la capacidad de filtración al "alterar la integridad de la mascarilla" y, consecuentemente, no tendrán la misma capacidad de protección. Además, "es posible que se degraden los elementos de fijación de la mascarilla y para que sea útil tiene que estar bien colocada”, explica Rosalía Gozalo.