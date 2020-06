La hija de Cristiano Ronaldo revela qué es lo que su padre no les deja comer

La pareja formada por el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez es una celebridad tanto en la vida real como en redes sociales, donde son muy activos y no dudan en mostrar su día a día familiar.

Por eso hemos sabido, gracias a una historia de Instagram de Georgina, que hay un alimento que Ronaldo desaprueba por completo para sus hijos. El futbolista sigue una estricta dieta que le ayuda a rendir mejor físicamente y al parecer le gusta que sus hijos también coman sano.

En una publicación de Instagram se ve a Georgina hablando con Alana Martina, una de las pequeñas de la pareja, de dos años. La niña está merendando fruta con sus hermanos y en un momento dado sale a relucir el chocolate.

Pero a pesar de ser un manjar para la mayoría de los niños, Alana lo rechaza. "No, chocolate no, Papá enfada. No chocolate", dide la pequeña convencida.

Su madre se toma a risa la respuesta espontánea de la pequeña sin darle más importancia, pero no fueron pocos los usuarios que criticaron que Ronaldo les afee a sus hijos comer este dulce.