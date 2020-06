Barceló confirma que la Comunitat no demanarà el pas a la Fase 3

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha confirmat aquest dimarts que la Generalitat Valenciana no demanarà aquesta setmana el pas a la Fase 3 de la desescalada perquè considera que l'autonomia a penes porta tres dies en la 2 i és prompte per a saber com evolucionarà la situació. Barceló ha assenyalat que fa dies van sol·licitar al Ministeri la possibilitat que s'autoritzen desplaçaments a segones residències dins de la mateixa autonomia, però encara no ha contestat a eixa petició.

"No es demana perquè portem escassament tres dies en Fase 2 i és prompte per a saber si consolidem les dades", ha dit en la roda de premsa per a informar de l'evolució de la pandèmia, en la qual ha considerat que amb aquests dies no és suficient per a saber com serà la desescalada i resulta "molt complicat aventurar".

Al seu judici, "el lògic" és quedar-se en l'actual fase el temps marcat de 14 dies i ha apel·lat a la "prudència" perquè "no sorgisca cap brot". En aquest sentit, ha negat que la decisió obeïsca a les imatges de major afluència en platges i terrasses perquè ha recalcat que ella el que ha vist és "distància" social i "moltes més persones amb màscara, que són obligatòries".

Per tant, creu que la ciutadania és "conscient de les mesures per a no retrocedir". Així mateix, ha dit que veu "responsabilitat" als ajuntaments valencians a l'hora de decidir l'obertura de platges i en assegurar que van a contribuir al fet que es faça amb totes les mesures de distanciament.

"No sé com es comportarà el virus, però sé com vull que ens comportem tots en eixir al carrer", ha dit davant la possibilitat que es produïsquen rebrots.