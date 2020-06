Colegio de Médicos de Gipuzkoa advierte de que "los más inconscientes pueden estropear todo el esfuerzo"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, por Europa Press, García Bengoetxea ha afirmado que le parece "correcto" el diseño de la fase 3 de desescalada. En este sentido, ha dicho que "todo tiene que ir progresivamente y ha habido buenos resultados desde que se inicio la desescalada progresiva". "Pero hay que ser muy cuidadoso y no ha que bajar la guardia bajo ningún concepto", ha manifestado.

A su juicio, normalizar la vida y el movimiento de personas en el mundo "que es tremendo" puede aportar casos que no estén controlados, aunque "seguro que a ningún país va a pillar tan desprevenido ni con la guardia tan baja ni con incertidumbres de lo que hacer". "Pero respeto hay que seguir teniéndole (al virus)", ha añadido.

QUE NO SE REPITA

Además, ha asegurado que hay comportamientos, en estos momentos, que les preocupan mucho. "Es el tema que, en este momento, más me preocupa. Y siempre con la sensación de que no se vuelva a repetir una situación tan dramática como la que hemos vivido. Tenemos que intentar que no se repita porque ha sido una auténtica tragedia y para los profesionales sanitarios ha sido tremendas las escenas que hemos visto todos. Han sido muy impresionantes", ha añadido.

Según ha explicado, no sabe si estarían "en condiciones de volver a soportar una situación de ese calibre". "Por tanto, absolutamente todos tenemos que poner la carne en el asador. Cuando hay festejos o actuaciones que nos parecen fuera de lugar, hay que confiar en que ahí no había infección, aunque no se sabe hasta cuando pasan varios días", ha manifestado.

Manuel García Bengoetxea ha asegurado que las escenas como la de Beasain o las de botellones les sientan "muy mal porque es una inconsciencia peligrosa y de no importar nada". También ha lamentado que se asegure que lo ocurrido con la pandemia "se ha exagerado" y que las limitaciones que se han impuesto eran "extraordinariamente molestas y no justificadas, además". "Los fallecimientos no han sido ninguna exageración", ha añadido.

Por ello, ha llamado a ser "muy cuidadosos con las normas básicas" y ha considerado que "los más inconscientes pueden estropearnos el trabajo, el esfuerzo y el sufrimiento de muchísimas semanas de encierro, con todas las consecuencias que tiene el confinamiento".