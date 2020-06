Álex Bueno muestra su rutina tras perder kilos y volver al gym: "Tengo náuseas, mareos y mal cuerpo, pero soy feliz"

Ya no son solo cambios de look. Álex Bueno, famosos por su participación junto a su ya ex Fiama en La isla de las tentaciones, ha aprovechado el confinamiento para experimentar también un cambio físico más que evidente.

El exconcursante, que ha perdido 10 kilos en estos meses, volvió a la rutina del gimnasio y no puede estar más feliz.

"Es complicado para la gente que nos gusta el fitnessporque es un deporte muy desagradecido y cuando pasa algo como que no puedes seguir la dieta, ni entrenar bien ni ir al gimnasio, el estrés, no descansas, te vienes abajo muy rápido. Estás bien físicamente, pero no como antes", desveló el joven antes de entrar por la puerta del gimnasio.

Álex Bueno. INSTAGRAM

Allí, en esta ocasión, contó en sus stories de Instagram, se trataba de hacer pecho y triceps. "Tengo náuseas, mareo y mal cuerpo, pero soy feliz. Cada día me voy viendo más yo", señala Álex, grabándose de cara al espejo.