Pablo Motos, en 'El hormiguero': "O estás absolutamente de acuerdo con todo lo que dice el Gobierno o eres un facha"

El hormiguero de este martes contó con una novedad, y es que Santiago Segura ocupó el lugar de Yibing en la tertulia que tiene todos los días Pablo Motos con sus colaboradores.

El director de Torrente compartió protagonismo en la mesa del programa de Antena 3 con Cristina Pardo, Marron, Trancas, Barrancas y el presentador.

Motos aprovechó la visita de Segura para comentar la actualidad política en España: "Con el buen clima que hay...", señaló el presentador, que también destacó la polémica que suscitó el director de cine cuando un tuit suyo recibió numerosas críticas por tratar de poner cordura a la crispación política que se vive: "Que tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extremaderecha fascista o bolcheviquesbolivarianos", escribió el actor.

Que tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extremaderecha fascista o bolcheviquesbolivarianos.

Banderas,himnos, caceroladas,odio fraticida y mal rollo perpetuo.

Concordia, entendimiento, armonia..

Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias — Santiago Segura (@SSantiagosegura) May 24, 2020

Segura señaló con ironía en El hormiguero que "me parece mal que mienta un ministro (por la polémica de Grande-Marlaska y la Guardia Civil), pero igual es de fachas...", provocando las carcajadas de todos los presentes en el plató.

"Da miedo hablar de esto, lo cual es un síntoma horrible", añadió el presentador, que siguió comentando que "estamos viviendo un nivel de insultos que no solo se ve en el Congreso de los Diputados sino en la vida en general, según dices 'Buenos días', te llaman facha".

Motos aseguró que "ahora mismo cualquier persona que no esté absolutamente de acuerdo con todo lo que dice el Gobierno, es facha. O estás con el Gobierno o eres un facha".

Motos destacó que "no hay ningún término intermedio porque es un insulto que funciona muy bien porque si eres demócrata, te hiere, con lo cual consiguen que te calles". Segura, por su parte, señaló que "la derecha siempre ha dicho lo que tienes que pensar y que me llamen facha me parece terrible".

El director aseguró que con su tuit lo único que había hecho era "llamar a la concordia y pedí que no nos diéramos de hostias, porque todos vamos en el mismo barco. Y me pusieron a parir". Y Motos le contestó, para concluir, con una pregunta: "¿Hay algo menos democrático que no dejar opinar?".