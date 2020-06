El presidente de Renfe, Isaías Táboas, avanza que habrá dos investigaciones para esclarecer lo ocurrido en La Hiniesta

Táboas, que se ha referido al accidente como una "tragedia" por la que sientes "triste y apesadumbrado", ha asegurado que "las vías son siempre seguras, pero pueden ocurrid incidentes como este", que se debe a factores "externos".

Así lo ha indicado este martes a las puertas del Hospital Virgen de la Concha de Zamora, hasta donde se ha trasladado para interesarse por los detalles del accidente del Alvia Ferrol-Madrid y el estado de los heridos.

"He llegado a tiempo de ver que se llevaban al maquinista titular a Salamanca para intervenirlo, aunque lamentablemente, no he llegado a tiempo de ver al otro maquinista fallecido ni al conductor del vehículo, lo cual siempre es lamentable y una tragedia cuando suceden estas cosas", ha aseverado el presidente de Renfe.

Según ha explicado Táboas, se van a abrir dos investigaciones, una por parte del Juzgado y otra por parte de la Comisión de Accidentes e Incidentes Ferroviarios para esclarecer cuáles han sido las causas del suceso.

"Lo que todos sabemos es que parece ser que ha habido una colisión con un vehículo que se encontraba en la vía y eso es lo que ha provocado el descarrilamiento, pero las causas concretas y circunstancias tendrán que determinarlas ambas investigaciones", ha incidido.

A medida que se conozcan datos, se podrá determinar exactamente cómo ha ocurrido el suceso, ha agregado Táboas, quien también ha apuntado que el accidente ha tenido lugar en un punto de "alrededor de 115 kilómetros por hora" y que, por tanto, no se trata de un tramo de "máxima velocidad".

"Estamos tristes y apesadumbrados por esta tragedia y veremos exactamente qué es lo que ha pasado para, en la medida en que dependa de nosotros mejorar las cosas para que situaciones como esta cada vez se produzcan menos", ha apostillado.

Respecto a los viajeros heridos, seis de los cuales permanecen con pronóstico leve en el Hospital Virgen de la Concha, Táboas ha asegurado que sus esfuerzos se han centrado en ver que los viajeros estuviesen bien atendidos y que quienes pudiesen reanudar su viaje lo hiciesen, mientras que se ayudará a regresar a sus domicilios o a continuar su viaje a quienes, por el momento, permanezcan en el hospital. Asimismo, ha señalado que se ha ofrecido atención psicológica a las familias de ambos maquinistas.

La prioridad en este momento es, según ha destacado el propio Táboas, preocuparse por las familias, los accidentados y restablecer la circulación lo antes posible. No obstante, ha señalado que la previsión del corte de vía, que "ha quedado mal, con un carril roto a causa del impacto", depende de Adif, aunque confía en que no sean muchas horas ya que se trata de una empresa "muy eficiente".

Por su parte, la gerente de asistencia sanitaria del Complejo Asistencial de Zamora, Montserrat Chimeno, ha confirmado que hasta el momento se ha atendido a siete pacientes, uno de ellos, el maquinista titular, que ha sido trasladado a Salamanca con pronóstico grave, y otros seis leves, que serán probablemente alta en las próximas horas.