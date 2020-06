Supercontagiadores: así se extendió la pandemia del coronavirus

Una clase de zumba en un gimnasio de Cheonan, Corea del Sur: 112 infectados. Un coro de 61 personas se reunió para ensayar en Mount Vernon, Estados Unidos: 52 infectados. Una planta de enlatado de mariscos en Accra, Ghana: 553 infectados.

A medida que se va estudiando cómo se expandió el SARS-CoV-2 por todo el planeta, los científicos se van encontrando episodios como éstos en los que una sola persona es la responsable del contagio de grandes grupos en espacios cerrados. Estas personas son conocidos como supercontagiadores.

El papel fundamental de los supercotagiadores no es algo único en las epidemias y las pandemias de otras enfermedades. Durante la expansión de otros coronavirus como los causantes del SARS (2003) y el MERS (2012) este tipo de paciente ya fue protagonista de grandes contagios en Toronto, Canadá, y Seúl, Corea del Sur, respectivamente.

Sus características generales son tres. Una tendencia, probablemente por una disposición genética, a pasar la Covid-19 de forma asintomática, lo que impide que sean conscientes de que están infectados y puedan tomar precauciones para evitar propagar la enfermedad. Una mayor carga viral, lo que se traduce en que sus gotas de saliva, consideradas el principal factor de transmisión de la Covid-19, tienen mucha más capacidad de contagio que las del resto. Finalmente, su periodo de incubación de la enfermedad es más largo que el de la media de pacientes y es precisamente en esa fase en la que la enfermedad resulta más contagiosa.

Sin embargo, ciertas características biológicas no son suficientes para que una persona se convierta en supercontagiadora. "Puede deberse a sus condiciones, pero también a su vida social", declara María Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). "No es lo mismo una persona que trabaja de cara al público, que una persona que trabaje delante de un ordenador y no tenga vida social. También entran en juego las cuestiones sociales, es algo multifactorial".

Riesgo de rebrote con el frío

Su verdadero papel en la difusión de la que ya es la mayor pandemia del siglo XXI está aún por determinar, aunque algunos estudios ya van dando cuenta de su relevancia. Una investigación realizada en China determinó que el 10% de los infectados por Covid-19 a nivel mundial han infectado al 80% de los casos e investigadores españoles de la Universidad de Santiago de Compostela concluyeron que el 50% de los positivos tienen origen en un supercontagiador.

En España no se han registrado aún casos claros de este tipo de contagios masivos provocados por un solo paciente, pero son, a día de hoy, el mayor factor de riesgo de cara a un posible rebrote.

"En España la mayoría de los casos, cerca del 90%, han sido contactos de casos conocidos y, por el momento, se siguen circunscribiendo principalmente al ámbito de los convivientes o centros cerrados sociosanitarios u hospitalarios", declara Adrián Hugo Aginagalde, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología.

Es precisamente en estos entornos cerrados donde este tipo de contagio tiene más opciones de producirse y las posibilidades de que se den al aire libre son casi inexistentes. Esto hace que el verano sea un periodo en el que, si se mantienen las medidas preventivas ampliamente conocidas -uso de mascarilla, distancia interpersonal e higiene de manos-, las posibilidades de rebrote sean muy escasas. Será con la llegada del frío y el regreso a las grandes reuniones en espacios cerrados cuando los supercontagiadores puedan tener un papel protagonista en un repunte de la enfermedad frente al que las autoridades sanitarias de todos los países del mundo pondrán todas sus energías.