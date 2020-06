La NASA detecta la llamarada solar más fuerte desde hace tres años

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, detectó el pasado 29 de mayo la mayor llamarada solar desde octubre de 2017, según SDPnoticias.

La estrella llevaba varios varios meses sin producir manchas solares, así que cuando estas queden a la vista por la rotación, explica la Agencia, se decidirá si se activa una alerta en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

En este caso, la llamarada ha sido de intensidad media y no se dirigió hacia la Tierra, por lo que no tendrá efectos en nustro planeta, no obstante, podría ser la señal de que el Sol está pasando a una fase más activa de su ciclo de actividad natural de 11 años. Los científicos necesitarán varios meses para confirmarlo.

Las erupciones solares son explosiones de radiación que se originan en las manchas solares, zonas temporalmente oscuras y frías en la superficie solar que cuentan con campos magnéticos muy fuertes. Quedarán a la vista cuando el Sol muestre su brillante lado izquierdo.