Díaz Ayuso pide a Aguado que priorice la unidad dentro de la coalición

Forjar unidad dentro del Gobierno y, después, salir a buscarla fuera. Esto fue lo que públicamente le pidió este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su vicepresidente, Ignacio Aguado, tras la reunión que este convocó el lunes con los grupos de la oposición parlamentaria, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos y que ha evidenciado, una vez más, cierta distancia entre los socios de gobierno de la Puerta del Sol.

También será lo que le solicite este miércoles, delante de todos los miembros del Ejecutivo, en el Consejo de Gobierno. Durante la reunión, Díaz Ayuso quiere terminar de trazar con sus consejeros las 30 medidas que componen el plan de recuperación de la crisis que fue presentado la semana pasada y consensuará con ellos la puesta en común de la estrategia con los grupos parlamentarios.

La presidenta quiere reunirse con todas las formaciones una por una y empezando por Vox, que es el partido que posibilitó su investidura. De ahí que no comparta la convocatoria de Aguado, que surgió el jueves pasado durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea y se fraguó el viernes con llamadas del vicepresidente a cada portavoz.

Esa jornada, desde el área de Presidencia que ostenta Eugenia Carballedo (PP) ya se advirtió públicamente de que es esta consejería la encargada de dirigir la relación del Ejecutivo con los grupos del hemiciclo y que cualquier propuesta fuera de sus competencias no tendría la consideración de acción de Gobierno.

Este martes, Aguado reiteró en varias apariciones públicas que el Ejecutivo regional es "sólido" y alejó el fantasma de la moción de censura que planea desde días sobre la Puerta del Sol. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el objetivo a batir para muchos. Es lógico. Que nadie vea en el diálogo con la oposición una oportunidad para ello. Se quedarán con las ganas", afirmó.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el objetivo a batir para muchos. Es lógico.



Que nadie vea en el diálogo con la oposicion una oportunidad para ello. Se quedarán con las ganas.



Los populares madrileños no quieren alimentar diferencias con su socio, pero no esconden que la foto del vicepresidente con los grupos de izquierda les evoca cierta deslealtad. La propia jefa del Ejecutivo defiende que ha estado mantenido contacto periódico con los portavoces durante la crisis y desautoriza así a las voces que dicen que no quiere reunirse con ellos.

Todos los portavoces que respondieron a la llamada de Aguado conminaron a PP, Vox y especialmente a la presidenta a participar en citas venideras, pues parece que la del lunes no ha sido una convocatoria única sino que hay voluntad de seguir con estos encuentros. Por su parte, fuentes cercanas al equipo de Díaz Ayuso estiman que tras la toma en consideración en el Consejo de Gobierno, la ronda de contactos que propone la presidenta con los grupos podría materializarse en los próximos días.