El Congreso aprueba este miércoles la prórroga que precipitará el final de la desescalada

El Congreso convalidará este miércoles la última prórroga del estado de alarma, que el 21 de junio se levantará definitivamente y terminará con todas las restricciones de movimiento para dar paso a la "nueva normalidad". Sin embargo, en la práctica, supondrá finiquitar el proceso de desescalada hasta un par de semanas antes de esa fecha.

A partir del 8 de junio, los presidentes autonómicos tendrán la competencia plena sobre la desescalada en sus comunidades. Podrán decidir si acortan la duración de la fase 3 –de 15 días en principio– en los territorios que lleguen a ella o si levantan allí la alarma y pasan directamente a la "nueva normalidad".

A partir del lunes, además, los movimientos estarán permitidos entre territorios en fase 3 dentro de la misma comunidad. Sus habitantes podrán moverse entre comunidades cuando estas estén en "nueva normalidad". Y los presidentes regionales lo podrán empezar a decidir también desde el día 8.

Esta es la gran novedad de una última prórroga, que precipitará el final de la desescalada. De hecho, el Gobierno calcula que para cuando termine oficialmente, el 21 de junio, probablemente solo quedarán ya en fase 3 Madrid y el Área Metropolitana de Barcelona.

Como muchos consejeros autonómicos del ramo, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, le ha tocado en todo este tiempo apaciguar dentro del Gobierno a otros ministros con más prisa. Este martes, evitó hablar de precipitación, aunque se cuidó de puntualizar que el movimiento entre comunidades será solo cuando estén en "nueva normalidad", no en fase 3, como había apuntado la víspera el ministro de Transportes José Luis Ábalos. "Hasta ahora no ha habido una aceleración de la desescalada, se han observado las fases y la evolución de la epidemia ha sido correcta", dijo tras el Consejo de Ministros que acordó la prórroga que se vota este miércoles en el Congreso.

Asegurar la "nueva normalidad"

Para después, Illa reveló que Sanidad está trabajando en "el instrumento más apropiado para asegurar la 'nueva normalidad'". No dio más detalles pero sí dijo que persistirán precauciones como el uso de mascarillas y la distancia física de dos metros. T

Una vez levantado el estado de alarma, también deberemos seguir lavándonos las manos "constantemente" y mantener la "actitud colectiva de prudencia" y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Recelos de PNV y ERC al pacto con Cs

Sánchez logrará este miércoles aprobar la última prórroga en una votación que este martes se presentaba mucho menos incierta que la anterior. Entonces, el PSOE mantiene que pactó con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral por miedo a perder la votación.

A medio día de este martes, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que ya tenían los votos y dejó claro que no sería por los aberzales. "El Gobierno cuenta con los apoyos necesarios y desconozco el sentido del voto de Bildu, no me consta que se haya producido alguna negociación", dijo.

El sobresalto se produjo, sin embargo, por los recelos de PNV y ERC ante los pactos entre Pedro Sánchez y Ciudadanos. Los naranjas garantizaron de nuevo su ‘sí’ bajo condición de que las condiciones de la última prórroga –que dará la gestión plena a las autonomías en la fase 3 como pedían PNV y ERC para Euskadi y Cataluña– sean "idénticas" en toda España.

"En política hay que tener una mínima coherencia. Es difícil compatibilizar pactos con ERC y PNV y con Cs sobre las mismas materias. Para nosotros es muy difícil compartir acuerdos con alguien que niega nuestra propia existencia", avisó el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, advirtió de que si Sánchez no cumple y no da plena gestión a la Generalitat, "volveremos al ‘no’ y será un ‘no’ a los Presupuestos y a la legislatura. Ya tumbamos la última".

A la espera de la votación de este miércoles -prevista para última hora de la tarde- Montero afirmó este martes que PNV y ERC tenían ya claro que el acuerdo con Cs no eran incompatible con ellos. "El Gobierno ha pactado los apoyos teniendo en cuenta pactos que fueran compatibles entre sí", dijo.