Nueva temporada hacia la "normalidad" en el Teatro Real

La cultura española ha sido duramente golpeada por la crisis del coronavirus. Casi tres meses después de decretar el estado de alarma, el Teatro Real de Madrid ha presentado las novedades de la temporada 2020-2021, en una rueda de prensa, este martes 2 de junio.

En este anuncio se han escuchado nombres como Netrebko, Peka-Salonen, Dudamel, Grigorian, Camarena, Kauffmann... Con los correspondientes títulos populares como Tosca o Norma y novedades como Rusalka o Lessons, una gran apuesta que escribe el camino hacia la "normalidad" tras la Covid-19.

El presidente del patronato del Real, Gregorio Marañón; el director general del teatro, Ignacio García-Belenguer; su director artístico, Joan Matabosch, y su director musical, Ivor Bolton, han explicado, presencialmente, en el escenario del coliseo la temporada número 100 desde su apertura en 1850.

"No sé si el Real es el primer teatro europeo que reabre, pero tiene que estar en primera fila del liderazgo y dar pasos hacia la normalidad", ha comentado Matabosch, subrayando que su trabajo es "echar para adelante" y "no esperar a que llegue por sí sola la normalidad" sino "conquistarla".

"Es una temporada que habla por sí sola" y que es, con "algún ajuste que no se nota", "exactamente" la que se había planteado previamente al coronavirus, ha precisado el director artístico.

La inauguración

La apertura será el 1 de julio y se hará "con todas las medidas de seguridad", convirtiéndose así en la primera sala española que lo hace tras la pandemia. "La auténtica desescalada es la próxima temporada", ha asegurado Matabosch, que ha preferido guardarse para una rueda de prensa a finales de junio los detalles.

Tras pedir un minuto de silencio por los fallecidos por la pandemia, Marañón ha precisado que "La Traviata es la introducción" de la temporada que empezará en septiembre "y no el final de la que termina". De esta, se hará una versión semiescenificada con cuatro repartos y para la que se precisará una semana de ensayos escénicos, y otra para la música.

Títulos y nuevas producciones

La nueva temporada reúne 15 títulos de ópera con "los mejores artistas del mundo", de los que 7 son nuevas producciones: Rusalka, Peter Grimes, Lessons in Love and Violence, Norma y Viva la Mamma!. Se suman 2 estrenos absolutos, Marie y Tránsito; 4 producciones invitadas: Un ballo in maschera, Don Giovanni, Siegfried y Tosca; y 4 óperas en versión de concierto: El nacimiento del Rey Sol, Elektra, Don Fernando, el emplazado y Orlando Furioso.

En primer lugar, Matabosh ha destacado Rusalka, de Dvorak, que desde hace cien años no se hacía en el Real y que, dirigida por Bolton con escena de Christof Loy, supondrá el debut de "una de las grandes sopranos del momento", Asmir Grigorian.

Otro acontecimiento será Peter Grimes, que estuvo en la temporada de la reapertura del Real y que ahora producirá el propio teatro con el Covent Garden, la Opera National de París y Roma y "prácticamente" con el mismo equipo de entonces, con escena de la "fantástica" Deborah Warner y dirigida también por Bolton.

La programación de Lessons in love and violence, coproducida con el Liceu, supone el estreno de la tercera ópera de George Benjamin. Dirigirá la orquesta Josep Pons con puesta en escena de Katie Mitchell, "una de las grandes damas del teatro británico junto con Deborah Warner".

Viva la Mamma!, una revisión de Le Convenienze ed Inconvenienze Teatrali, de Donizetti, será "un auténtico homenaje a la cultura", dirigido escénicamente por Laurent Pelly.

Junto a esos títulos hay otros de "enorme atractivo popular", como Un ballo in maschera, "una de las más perseguidas por la censura del repertorio de Verdi", y que abre la temporada con un reparto que repite varios nombres de La Traviata, entre ellos el de Michael Fabiano.

Tosca, "lo más popular de lo popular", tendrá un reparto "de auténtico lujo", con Anna Netrebko, Sondra Radvanovsky, Maria Agresta y Jonas Kauffmann; mientras que Siegfried, con Pablo Heras-Casado en el foso, es la aclamada producción de Robert Carsen.

Norma, que dirigirán Maurizio Benini y Justin Way, contará con Yolanda Auyanet en el rol titular; y la célebre puesta en escena de Claus Guth de Don Giovanni, "la ópera de las óperas", tendrá a Bolton, experto en Mozart, dirigiéndola.

El Real recupera, en versión concierto, Don Fernando el emplazado, "la gran obra del romanticismo español", y en ese mismo formato ha programado Elektra, que dirigirá Esa Peka-Salonen.

Sébastien Daucé y su Ensemble Correspondances presentarán Le Ballet Royal de la nuit, y Max Emanuel Cencic interpretará Orlando furioso, mientras que Gustavo Dudamel dirigirá la Novena de Beethoven; Philippe Jaroussky, Joyce DiDonato, Javier Camarena, Piotr Beczala y Audra McDonald protagonizarán el ciclo de voces del Real, y en danza el Ballet de Múnich interpretará Giselle; la Compañía Nacional de Danza (CND), Apollo, Concerto DSCH y White Darkness, y el Real Ballet de Flandes, In Memoriam.