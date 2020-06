PSOE de Torrox critica que la edil que asistió a un pleno desde la playa tiene "poco respeto" a instituciones

González ha criticado que "no contenta con esto, la señora Moreno, ha explicado que lo ha hecho para conciliar su vida laboral y familiar". "Con ello demuestra que ni respeta a las instituciones ni respeta el esfuerzo que están haciendo muchas personas en nuestra sociedad para hacer posible ese derecho a la conciliación que no consiste ni mucho menos en trabajar desde una tumbona en la playa", ha dicho en un comunicado.

La socialista ha considerado que "con sus declaraciones, Paola Moreno demuestra que lo de la conciliación a ella solo le vale como excusa para justificar lo injustificable". "Una vez más, esta concejala demuestra que no tiene ningún respeto por lo público y que hace el uso que le viene en gana de las instituciones de las que forma parte, como ya ocurriera con los coches municipales o el suministro de gasolina", ha apuntado.

La edil del PSOE ha dicho que "el pueblo de Torrox no merece tanto maltrato en su imagen como le están infringiendo en los últimos años los miembros del PP que con su demagogia y falta de respeto a lo que representan desde las instituciones siguen sumando acciones que nos sitúan una y otra vez en el mapa nacional del ridículo y la poca vergüenza".

González ha dicho que "la concejala Moreno hace lo que le da la gana en las instituciones y con las instituciones porque el alcalde de Torrox, Oscar Medina, lo permite y lo avala demostrando que él tampoco tiene ningún respeto por la actividad pública que desarrolla".

A través de sus redes sociales personales, la edil 'popular' se ha defendido. "Estaba cumpliendo con mis responsabilidades y obligaciones fuese cual fuese el fondo de pantalla, asistiendo en todo momento a la junta", ha asegurado. "En algunos casos hay quien no muestra su cara y por lo tanto puede quedar en entredicho su asistencia", ha señalado, apuntado que ella no se esconde "porque no tengo motivos para hacerlo".

Ha explicado que después de tres meses de confinamiento había "cumplido mi promesa con mis tres hijos de llevarlos a la playa, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y con mi derecho a la conciliación de mi vida familiar y laboral", apuntando que estos meses ha trabajado "a destajo junto a mi alcalde y equipo de gobierno de lunes a domingo siempre con el objetivo de que Torrox y sus vecinos se viesen lo menos perjudicados en esta panademia del COVID-19".

Asimismo, ha considerado que el trabajo que están haciendo en el Ayuntamiento de Torrox es "intachable, cuenta de ello es que la oposición y las formaciones políticas contrarias tienen que recurrir a métodos tan ruines y rastreros contra mi persona ya que no pueden hacerlo contra nuestra responsabilidad política".