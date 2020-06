Coronavirus.- Tercer dia consecutiu sense morts a la Comunitat Valenciana, amb 10 positius i 83 altes

Així ho ha confirmat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa d'actualització de dades del coronavirus, en la qual ha precisat que els positius s'han registrat en les províncies de València (set) i Castelló (tres), mentre que Alacant no ha tingut.

Pel que fa a les 83 altes, 54 s'han produït a la província de València, 28 a Alacant i un a Castelló.

En aquests moments hi ha 167 persones ingressades per Covid-19 a la Comunitat Valenciana, de les quals 23 es troben en la UCI. Per províncies, 95 es troben ingressades a València, de les quals huit estan en la UCI; 60 a Alacant, amb 12 en vigilància intensiva i 12 a Castelló, amb 3 en la UCI.

La consellera ha indicat que l'índex reproductiu del coronavirus s'ha situat en el 0,75, i ha considerat que és una "bona dada assolida entre tots", i ha destacat la "corresponsabilitat" dels ciutadans.

Pel que fa a les residències, hi ha casos actius de coronavirus en 74 d'elles, una menys que en l'última actualització. Per províncies, hi ha 36 a València, 30 a Alacant i 8 a Castelló. Hi ha 28 residències amb vigilància activa del personal sanitari: 13 a València, huit a Castelló i set a Alacant.