Puig diu que el debat sobre el finançament ha de fer-se "amb rigor" i "no a benefici d'inventari d'una comunitat"

Així s'ha pronunciat en ser preguntat sobre els criteris de repartiment del fons Covid de 16.000 milions que el Govern central destinarà a les autonomies i si tem que en el tràmit parlamentari puga patir canvis que perjudiquen la Comunitat Valenciana.

"El que hi ha fins al moment és un debat entre les comunitats i el Ministeri d'Hisenda en el qual aquesta setmana se'n va a aprofundir", ha indicat, i la visió de la Generalitat és "clara i solidària" i és que hi ha un tram inicial d'eixe fons per a fer front a la pandèmia en el qual s'ha d'atendre la despesa de cada comunitat, però en la resta s'han de tindre en compte la realitat demogràfica i fiscal.

"La Comunitat Valenciana ha presentat la seua proposta en les converses bilaterals i finalment ho haurà d'aprovar el Congrés, esperem finalment que s'arribe a un acord que siga el més raonable i més just possible", ha indicat.